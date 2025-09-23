新剧《台风商社》将在下月11日首播！李俊昊谈剧中角色「希望所有人都能感受到共鸣和安慰」

下个月就可以看到了！好期待李俊昊这次在《台风商社》会展现什么样的魅力！

tvN新剧《台风商社》由李俊昊、金敏荷主演，讲述1997年IMF（亚洲金融风暴）面临破产危机，正面迎战的中小企业及其家族奋力挣扎的故事。

剧中，李俊昊饰演一夜之间成爲贸易公司新手社长的「强太风」，虽然作爲成年人没有经历过 IMF，但是通过父母感受到了那个时期。李俊昊表示：「在我眼中，『强太风』是对自己的感情坦诚、没有谎言且非常透明的角色，我认爲他是来往於喜怒哀乐的感情范围非常广泛。这是一个生活在不确定的明天所有人都能产生共鸣的故事。愉快地、坚强地每天生活的所有人都能看著《台风商社》都能感受到共鸣和安慰。」





为了表现当时的 Hip 和感性，在造型也做了很多努力，目前公开的剧照中，可以看到他搭配皮外套、牛仔时尚、军靴、耳环等流行单品，还染了 Bridge 发型。李俊昊更提到：「演员们的服装、发型、妆容都是1997年本身，在拍摄夜总会、电视台场面时，所有地方都融入当时的要素，因此产生了『原来我在1997年啊』的想法。」



而《台风商社》将接档正在热播的《暴君的厨师》在10月11日首播，由《三流之路》、《今生也请多指教》李娜静导演执导，张贤淑编剧执笔。

