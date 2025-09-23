[有雷]狡猾螳螂竟然成功逃脱！《家母螳螂》模仿犯尚未落网 开启高贤廷连续犯案的对象竟是枕边人～（EP.3－4）

[有雷] 《家母螳螂》每一集都不能轻松看待！除了要查出模仿犯，又同时出现新的被害者！所有案件过程竟与张东润儿时记忆有所连结，令他一边查案一边感受到痛苦回忆的折磨。螳螂高贤廷竟突破严密戒护，重获自由！

以下为防雷线



原本被锁定的嫌疑人徐具完已昏迷，而刑警车秀悦（张东润饰）则靠线索推理而救出了被放置在医院洗衣机中的被害人。团队在徐具完家中发现他视螳螂（高贤廷饰）为偶像，详细研究著每一宗命案的现场与过程，但却保留了第0号被害人的位置，暗示螳螂所杀害的人并不只5人。此时又再度爆发了一件溺死命案，除了再度模仿螳螂以外，现场更是摆满了各式的镜子，令人匪夷所思。



受害人的手机并不在现场，却在遥远的地方发送讯号。整组员警都前往讯号现场，却意外召唤了车秀悦儿时的记忆，在井里发现了一具几乎腐烂的尸体。这尸体所受的刀伤竟然与螳螂第一次杀人的手法一样粗糙，让车秀悦想起了自己家里那口井，他连夜冲到故乡，果真在井底发现了一具白骨，以及母亲的婚戒。再到单人监狱与母亲对质，证实了所谓第0号受害者就是他的父亲。



车秀悦的外公来电希望他别与母亲见面，想不到被车秀悦的太太贞演（金宝拉饰）接到电话，并怀疑车秀悦母亲并未死亡，於是来到了秀悦的故乡，在此地也遇见了秀悦儿时的玩伴民宰，民宰似乎知道一切，并且有目的的刻意接近贞演。民宰是个网路漫画家，他所画的内容就是螳螂的连续杀人案件，他和秀悦儿时曾经情同兄弟，并且他知道螳螂并未离世。是否他也是模仿犯的可能嫌疑人呢？



螳螂郑怡信避开了单人监狱中的摄影机，在洗手间的天花板上养了会分泌毒液的昆虫，他竟然将毒液涂在口腔中并假装晕倒，吸引了狱警前来救援并对他作人工呼吸，郑怡信趁机将毒液全部吐进狱警口中造成狱警中毒晕倒，再度清醒时郑怡信已不知去向。



刑警团队中的金娜熙（李伊饰）总是感觉有些重要线索被车秀悦与长官隐藏，所以非常想从徐具完口中获得线索，他来到医院讯问刚苏醒的徐具完，没想到一不小心却被徐具完所逃脱，离开医院后他跑到大马路上，被一台预谋的车辆撞飞，该车辆自然就肇事逃逸了。到底这幕后黑手是谁？重获自由的螳螂来到车秀悦的家中，面对独自在家的贞演……



Erin@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻