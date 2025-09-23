李大輝&裴珍映再談Wanna One重組「最早也要2027年」！河成雲積極爭取，賴冠霖已退圈

李大輝與裴珍映22日做客銀赫和東海經營的YouTube頻道「東海水與白頭銀赫」，透露Wanna One成員間仍保持聯繫、關於重組的心意是100%，甚至提到2027年10週年是重要契機，讓粉絲看到希望。

這支影片名為「Wanna One回歸計劃全都安排好的李大輝與決定扛下重任的裴珍映」，聊到Wanna One話題時，李大輝坦言從出道開始就在一步步走向離別，令他感到格外心痛和珍惜，並對重組給出肯定態度：「 雖然成員之間常見面，但粉絲何時才能見到11人的模樣，我們也不知道，心裡總覺得遺憾。 大家私下都說總有一天一定要再回到一起，成員們的心意是 100%。」



銀赫問哪位成員最積極爭取，李大輝回答是何成雲：「成員們都有在群組聊天室，有時會因換號碼等原因暫時退群再回來。」河成雲和黃旼炫在群裡最活躍，還會幫弟弟們安排出演電視節目，裴珍映則完全不講話、只是潛水，因為一開口就會被哥哥們「集中攻擊」XD

關於重組時機，李大輝表示應該是弟弟line入伍之前、哥哥line退伍之後，也就是2027年，也正好是Wanna One出道10 週年。 李大輝：「不能讓粉絲一直等下去，至少要這樣一直說，才有可能成真吧。」



李大輝還強調重組並不是為了錢，而是與粉絲的約定，就算條件不好也無妨：「我們說好春風之後就回來，現在都過去6個春天了！」東海於是提議2027年春風到來的時候重組，李大輝也同意：「必須在那個時候回歸。 」 隨後聊到賴冠霖已轉行做電視劇導演，李大輝：「看到新聞說他宣佈退出演藝圈時，我真的嚇一跳！我們正要重組啊！」

東海表示即便不是全員到齊，也希望能以Wanna One名義發行專輯、舉辦演唱會。



影片公開後引起熱烈反響，網友紛紛留言祈願再次看到Wanna One：「雖然重組困難，但成員不斷表達『想在一起』的心意，讓大家知道不是只有我們在等待，已經讓人感到幸福又鼻酸」「明明沒有要回歸，卻不斷勾起當時的情感ᅲᅲ」「想看Wanna One的真人秀，Mnet快推進《Zero Base 2》吧」「Wanna One一定會重組，宇宙的能量都這樣說」「只要能再次看到大家在一起就很滿足了」。

此外，Wanna One是2017年通過Mnet選秀節目《Produce 101》第二季出道的期間限定男團，經過1年半的活動後，已於2019年1月27日舉辦告別演唱會並宣告解散。 目前裴珍映正在準備SOLO出道，將於11月8日、9日舉辦粉絲音樂會 。



