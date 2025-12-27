【K社韩国小百科】韩掀「打针减肥」风潮！减肥神药比PT更香？

每年新年目标总少不了「减肥」这一项，但今年的瘦身方法出现惊人变化！以往靠饮食控制和运动，如今南韩却掀起一股「打针减肥」的热潮，全因被称为「梦幻减肥神药」的We**y和M**ro越来越普及。

根据韩媒报导，近来越来越多民众认为，与其花钱做私人教练（PT），不如直接打减肥针更有效率。 以首尔江南地区为例，PT 10堂课动辄60万至80万韩元（约合1.3万-1.7万新台币），努力一个月大约只能瘦2到3kg；反观减肥针每月费用约30万至40万韩元，却有人分享一个月就瘦4-6kg，价格少一半、效果却更快，吸引年轻族群甚至中高龄族关注。



一名28岁的艺人受访表示，使用We**y半年瘦了9kg，但几乎不再去健身房，「食量变少后运动会头晕，医师也提醒暂时别动太多。」另一名58岁使用者更直言，过去拚命运动三个月只瘦1、2kg，现在打针「一天掉1kg都不奇怪」，干脆不运动了。



这股趋势也让健身房业者压力倍增，尤其以减脂客群为主的场馆，担心新年报名人数下滑。 网友们表示：「谁让PT那么贵」、「PT确实很贵，但也别盲信We**y和M**ro了， 我身边包含我自己，打过这些针的人里，唯一没复胖的就是我，因为只有我一边打针一边运动，到现在也还在运动」、「不买PT就跟透明人一样，器材也不想教你用，干脆去游泳池算了。 而且PT一次刷一堆钱结果健身房跑路的案例超多」、「贵又爱恐吓，不运动就好像会死一样，超烦， 我们要上班赚钱才有钱缴费好吗？ 天天加班，还被骂不来运动是没意志力，这样谁要去？ 最后还不是诈钱跑路，干嘛去啊」、「PT真的贵到爆，我十几年前也有健身，那时候跟老板熟，一周还能免费指导几次。 现在不是要免费，但价格真的太夸张; 花钱被骂我也不想，一堆态度差、像流氓的」、「如果只是为了减肥，与其上PT，不如直接打辅助针还比较划算」等。



不过专家提醒，单靠药物减重恐怕暗藏风险。 医师指出，食欲被强力抑制时，不只脂肪，连肌肉也可能快速流失，增加肌少症与营养不良风险。专家强调，就算使用减肥药，运动仍是不可或缺的一环，唯有保住肌肉、搭配健康饮食，才能真正瘦得安全又长久。

