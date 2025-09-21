朴載範製作新男團剛亮相就被炎上！「全員比中指」遭韓網開罵：以為是小混混、第一印象就反感！

歌手朴載範（Jay Park）製作的新男團 LNGSHOT 揭開神祕面紗，但...還未出道就引發爭議。

本月19日，朴載範在漢陽大學校慶展示華麗的表演，讓現場氣氛嗨到最高點。隨後，朴載範打造的新男團 LNGSHOT 突然登場，率先公開新曲舞台，在組合訊息尚未公開的情況下，直接登上校慶舞台表演新曲，吸引觀眾們的視線。



表演結束後，朴載範在 IG 公開與 LNGSHOT 成員們的合照，並標註官方團體帳號，並寫道：「我們的孩子們長得帥吧？雖然沒有信心能賣得最好，但有自信能最帥氣地做K-POP。」雖然出道前就展現舞台，給大眾帶來新鮮感，但公開的合照中朴載範和成員一起比中指，引發了爭議。



韓網友紛紛在 the qoo（留言突破1000則）開罵：「第一印象就很讓人反感」、「看來不是愛豆，只是嘻哈組合」、「想最帥氣地做 K-POP 的話，手指要折起來...」、「真是糟糕透頂」、「這是什麼風格啊」、「你覺得那個...帥嗎？」、「還以為是小混混呢！不是愛豆啊」、「選了像朴載範一樣的孩子」、「像中二病集團...爲什麼第一次公開要那麼做啊」、「爲什麼初次見面就罵人」、「自由與不禮貌差別很大」等等。

引發熱烈討論後，朴載範也在 X（舊推特）發文：「以經有人討厭我們了，看來這是個好跡象。」而 LNGSHOT 由 Louis、OHYUAL、WOOJIN、RYUL 四位成員組成，是朴載範在2022年成立的 MORE VISION 中首次推出的男團，以明年1月出到爲目標，正在加緊準備中。

We already have haters thats a great sign — JAY BUM PARK (@JAYBUMAOM) September 20, 2025

Yuan@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞