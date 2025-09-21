夫妻放闪！孙艺真上《妖精在炯》甜笑打包美食给玄彬，幽默喊「回家可能全吃光」

演员孙艺真（孙艺珍）近日做客YT综艺节目《妖精在炯》，与主持人郑在炯边聊边品尝美食，甜笑说想打包带给老公玄彬，夫妻互动瞬间融化网友心。

担任MC的音乐人郑在炯准备了三道料理，依次是烤红萝卜、烤鮸鱼、凯撒沙拉，最后以法国甜点反烤苹果塔（tarte tatin）收尾。 孙艺真对每一道菜都赞不绝口，尤其对苹果塔最为惊艳。

孙艺真坦言平时食量不小，但当时正在为参加威尼斯电影节控制体重，所以必须节制，先说一声抱歉。 郑在炯提到沙拉食材都是有机，孙艺真笑说自己并没那么挑剔，只有给小孩的东西会严格把关。



品尝反烤苹果塔时，孙艺真立即睁大双眼：「一点都不甜，太美味了！」孙艺真以为没放苹果酱就不会让人发胖，郑在炯心虚说「真希望你不会看到食谱」，孙艺真幽默回应：「回家一看，热量居然有一千卡？」



孙艺真接连感叹美味，问郑在炯能否打包，坦言：「想给老公带一点。」郑在炯顺势说：「请告诉他，吃了苹果塔就要来上节目哦。」孙艺真表示同意，最后对著镜头说：「亲爱的，我帮你带回去哦！也有可能回到家就没有了，我在车上全都吃掉啦。」



网友纷纷被这一对夫妻甜晕，大呼孙艺真可爱：「第一次这么羡慕玄彬」「玄彬来做客时会不会也帮孙艺真打包呢？」「好想再看到他俩一起拍戏」「这样的放闪可以多来一些」。

