《请回答》申沅昊曾是刘在锡《空空哒》副PD！PD是《我的出走日记》金锡允，是挖掘刘在锡的贵人

《请回答1988 10周年》上周已开播，意外曝光了《请回答1988》原导演申沅昊「生疏综艺」现况。但你知道吗？刘在锡不时聊到的过往节目《空空哒》，副PD就是申沅昊，主PD还是《我的出走日记》金锡允（又译金鉐润）！

先回顾上周《请回答1988 10周年》内容，申沅昊PD一开始就坦言是第一次主持人物Quiz，对於翻人物牌还不是很熟悉，原来他上一次制作综艺节目已是15年前拍《男人的资格》！严格来说，他替执导的电视剧《机智医生生活》所制作的《机智的露营生活》也是综艺节目，只不过比较偏向实境节目，玩游戏环节还是找来罗PD帮忙的。果不其然，申沅昊PD相当不熟练，频频被柳俊烈抓到Bug XDDD！



说到申PD的经历，他是韩国演艺圈罕见综艺制作人转型电视剧导演的例子，且非常成功，在电视剧圈导出名作《请回答》（2012～2016）与《机智生活》（2017～）系列之前，他制作过两档经典综艺《不朽的名曲》（2007～2009）与《男人的资格》（2009～2011），都是节目的开播制作人，更早还当过《恐怖的空空哒》副PD。



更妙的是，《恐怖的空空哒》主PD是金锡允，金锡允就是执导过《耀眼》、《Law School》与《我的出走日记》等等的电视剧导演，更是电影、电视剧双栖！两人也共同执导过情境喜剧《老小姐日记》。金锡允和申PD两人，正是综艺转型戏剧导演的两大最佳范例，金锡允更被视为挖掘「大神」刘在锡的重要人物！



刘在锡曾在《刘QUIZ ON THE BLOCK》回顾自己出道30年重要时刻，表示金允锡是自己很感谢的人，当初是他让自己主持《自由宣言今天星期六》（1998～2001）其中一个单元时，戴上蚱蜢头套有了特别标志，观众始注意到刘在锡，刘在锡也一炮而红。

刘在锡后来还有个代表作，即《恐怖的空空哒》，他一直以来在《Running Man》等节目玩游戏时仍有「游戏恐慌症」，这恐慌至少从《恐怖的空空哒》就开始了。到现在，刘在锡在各大节目和来宾交流时，仍不时会提到《恐怖的空空哒》，他相当惋惜《恐怖的空空哒》很热门，但仅播了9个月，也总会带点自豪地提到《恐怖的空空哒》主副PD是金锡允和申沅昊。



