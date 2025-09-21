李炳宪自曝曾同时养27只狗！不堪重负最终送养，遭批动物囤积症、无责任感

20日，YouTube频道「DdeunDdeun」节目《藉口GO》上传了一支题为〈演技之神是藉口〉的新影片，请来三位实力派演员李炳宪、李星民、廉惠兰一起聊天。

节目中谈到宠物话题，演员李炳宪说虽然现在什么也没养，但结婚前和妈妈一起住时，最多曾养过27只狗：「其中一半以上是大型犬、中型犬，加上小狗总共有27只。 喂食量非常惊人，比起做饭，更辛苦的是清理排泄物。」突如其来的数字让现场众人惊讶不已。



李炳宪接著说：「后来觉得不行了，就问身边的人『你们要不要养狗？』开始送出去，（现在家里）大概还有4只。」池锡辰感慨「真的很爱狗啊」，刘在锡则说「光养4只也不容易」，不过部份网友反应截然不同。



在各大网路社群上，有人批评他的行为已构成动物虐待：「这不是动物囤积症（Animal Hoarding）吗？」（*饲养超乎常理数量的动物，因无法妥善照料而形成虐待，是一种精神病症状）「无责任地收养又全都送人，还能若无其事地讲出来，真让人傻眼」「那些狗现在生死都不知道吧？」即便最终是透过认养送出，仍有不少人指出他在养育与散步管理上的不负责，对此持批判态度。

不过，也有网友认为无可厚非：「送去认养有什么问题？」「无法全养所以送人，这不该被骂吧」。



此外，由李炳宪、孙艺真、朴喜洵、李星民、廉惠兰、车胜元、柳演锡主演的电影《徵人启弑》被选为第30届釜山国际电影节开幕影片，将於24日在韩国正式上映。

