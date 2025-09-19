BLACKPINK Rosé〈APT.〉MV破20亿！个人＋团体双20亿点击

BLACKPINK成员Rosé再创新纪录！

18日，Rosé和Bruno Mars合作的〈APT.〉MV在YouTube突破20亿观看次数，这也是她个人以及团体累计的第三支20亿作品。 若将BLACKPINK作品计入，她也成为首位同时拥有团体与个人作品20亿点击率的K-pop女艺人。



这次刷新了K-pop最快达成20亿观看的纪录。〈APT.〉於去年10月18日先行公开，仅约335天就突破20亿，是韩国歌手中最快的纪录。 该曲收录在Rosé去年12月6日发行的首张个人正规专辑《Rosie》中，发行当时就横扫各大韩国音源榜，拿下Perfect All-Kill（PAK）。



不只在点击率上夺冠，Rosé也在全球榜单创下佳绩。〈APT.〉登上美国Billboard『Hot 100』第8名、英国Official Singles Chart Top 100 第4名，让她成为首位登上Billboard Hot 100 前十名的K-pop女歌手，甚至一度冲到第3名，刷新个人最佳纪录。 稳定的全球听众支持，也让她入选美国《TIME》杂志评选的「2025年全球最具影响力100人」，展现出巨星风采。

此外，〈APT.〉在美国 2025 MTV Video Music Awards 中斩获「年度歌曲」，这同样是K-pop歌手的首次。

目前Rosé正与BLACKPINK展开单独巡演「DEADLINE」世界巡回演唱会，从7月起持续征战各大城市，人气与影响力持续飙升。

