《厨师的迫降：客家厨房》跨国合作获肯定，利特首闯金钟激动告白：感到无比荣耀，我爱你们！

客家电视台跨国实境节目《厨师的迫降：客家厨房》入围本届金钟奖「实境节目奖」与「实境节目主持人奖」两项大奖，创下台韩合制节目首度入围、以及韩星首次角逐个人奖项的纪录。利特也在入围后，首次分享了他的兴奋心情。

利特难掩兴奋表示：「能成为韩国偶像首位入围金钟奖的候选人，我感到无比荣耀。光是获得提名就心怀感激，也希望节目能获奖，让这份荣耀与喜悦回馈给一路辛苦付出的工作人员。相信未来还有更多机会与大家相见，恳请大家继续支持与喜爱。最后，再一次真心地向大家说：我爱你们。」





节目中被「拐」到苗栗三湾开餐厅的王牌主厨李元日也开心表示：「听到自己从遥远的台湾入围金钟奖，真的非常惊喜！感谢一路同甘共苦的成员与制作团队。虽然挑战客家料理是全新的尝试，心里难免担心无法完整传达美味，但因为观众的喜爱，我获得了再次挑战的勇气。真的非常感谢大家！」



首次参与节目的Nien则说：「这是我第一次个人参加综艺，虽然很紧张，但因为有前辈与工作人员的帮忙，才能顺利完成这趟有趣的拍摄，能够入围金钟奖真的非常开心与激动，也希望能把两个奖都带回来，辛苦各位前辈和幕后同仁了！」



温升豪表示真的很意外，因为从没有想过会入围，真的是意外的惊喜，开心入围节目跟主持人奖，这次跟韩国跨国合作，虽然满辛苦的，但收获很多，也很成功，希望未来我们有更多跟国外合作的机会。

江宏杰则提到入围公布当下正在训练选手，手机不断一直震动，看到入围节目及主持人奖的消息，真的超开心！有种努力过后被肯定的感觉，虽然只是入围，但很感谢大家一起努力的作品。



Judy也说：「能以主持人身分入围，本身就是莫大的荣耀！身为外国人的我，能在台湾站上这么有意义的舞台，到现在都还觉得不可思议。感谢一路给我机会的制作团队与伙伴们，以及始终支持我的观众朋友们。未来我也会继续努力，把更多的快乐与感动带给大家。」

除了金钟入围的好消息，《厨师的迫降：客家厨房》第二季即将於12月播出，更於9月17日登上「2025韩国国际广播电视节目交易展」（Broadcast Worldwide 2025，简称BCWW 2025）Content Showcase单元，是今年唯一入选的台湾节目。迈入第25届的BCWW素有「首尔电视展」之称，是国际重要的影视交易平台，其中Content Showcase原本仅限韩国作品参加，去年才首度开放海外报名。台湾去年唯一入选的作品为许光汉主演的《正港分局》，而今年则由《厨师的迫降：客家厨房》成功接棒，再次将台湾作品推上国际舞台。

