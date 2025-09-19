BLACKPINK Rosé〈APT.〉MV破20億！個人＋團體雙20億點擊

BLACKPINK成員Rosé再創新紀錄！

18日，Rosé和Bruno Mars合作的〈APT.〉MV在YouTube突破20億觀看次數，這也是她個人以及團體累計的第三支20億作品。 若將BLACKPINK作品計入，她也成為首位同時擁有團體與個人作品20億點擊率的K-pop女藝人。



這次刷新了K-pop最快達成20億觀看的紀錄。〈APT.〉於去年10月18日先行公開，僅約335天就突破20億，是韓國歌手中最快的紀錄。 該曲收錄在Rosé去年12月6日發行的首張個人正規專輯《Rosie》中，發行當時就橫掃各大韓國音源榜，拿下Perfect All-Kill（PAK）。



不只在點擊率上奪冠，Rosé也在全球榜單創下佳績。〈APT.〉登上美國Billboard『Hot 100』第8名、英國Official Singles Chart Top 100 第4名，讓她成為首位登上Billboard Hot 100 前十名的K-pop女歌手，甚至一度衝到第3名，刷新個人最佳紀錄。 穩定的全球聽眾支持，也讓她入選美國《TIME》雜誌評選的「2025年全球最具影響力100人」，展現出巨星風采。

此外，〈APT.〉在美國 2025 MTV Video Music Awards 中斬獲「年度歌曲」，這同樣是K-pop歌手的首次。

目前Rosé正與BLACKPINK展開單獨巡演「DEADLINE」世界巡迴演唱會，從7月起持續征戰各大城市，人氣與影響力持續飆升。

