【韩网热门】脸颊比心火到了釜山国际电影节！巨匠Guillermo del Toro 模仿辛睿恩！网友满屏「可爱爆了」

快给辛睿恩颁发「最佳撒娇奖」，实在是太可爱了！

日前出席第30届釜山国际电影节的辛睿恩被镜头捕捉到这一可爱爆棚的瞬间，她冲著镜头脸比心，毫不做作，甜倒众人。 而同在观众席上的墨西哥知名导演、制作人Guillermo del Toro看到这一幕后也「不甘示弱」地模仿起了韩式撒娇，K-文化再次输出成功。



기예르모델토로 이거 보고 자극받아서 애교부리고 난리 아 또 k문화 하나 수출했다 https://t.co/Fyz79ysZpA pic.twitter.com/Ihkmv2n6u3 — 와루핑(@waruikanzi) September 17, 2025

韩国网友评论：

1. ᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏ太可爱了不是啊，导演你拍那种奇幻恐怖电影，为什么本人这么可爱？ ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

2. Guillermo del Toro 自己知道自己这么可爱吗

3. Guillermo del Toro 本来就很可爱啊。 拍《环太平洋》的时候，听说女主角的童年角色是小演员芦田爱菜，她一开始很害羞不太会叫名字，结果 Guillermo del Toro 就说可以叫自己「Totoro」，这故事很有名。 在次文化圈（亚文化圈）里，他本来就被叫「Guillermo Totoro 导演」

4. 果然可爱是天生的

5. 太震惊了，那位大师竟然有这种表演力ᄏᄏᄏᄏᄏᄏ

6. 釜山电影节快给辛睿恩颁奖吧，奖杯赶快刻一个ᅲᅲ

7. 现场也全笑翻ᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏ

8. 这情况太可爱又太欢乐ᄏᄏᄏᄏ

9. 不是吧，他竟然跟著做ᄏᄏᄏ

10. 啊ᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏ 果然可爱才是能统治世界的ᄏᄏ

11. 导演的撒娇根本不是第一次ᄏᄏᄏᄏᄏ

12. 漂亮的人做可爱的事就更漂亮了ᄏᄏᄏ 真的太美了ᄏᄏ

13. 辛睿恩真的是人间维他命ᅮᅮᅮᅮᅮ 太可爱了吧

14. 不是，这什么撒娇对决ᄏᄏᄏᄏᄏ

15. 不是脸颊爱心，而是直接捏脸颊，超好笑ᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏ

16. Guillermo del Toro本来就很可爱啊ᄏᄏᄏᄏ 喜欢怪兽的大叔...

17. 不会比心，结果去捏脸颊，笑到我疯ᄏᄏᄏᄏ

18. 大叔怎么回事ᄏᄏᄏ 为什么那么可爱ᄏᄏᄏ

19. 巨匠撒娇ᄏᄏᄏᄏ 这不是得收藏吗ᄏᄏᄏᄏ

20. ᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏ 这是撒娇颁奖典礼吗？ 从正文到留言里的人全都这么可爱

原文：https://theqoo.net/square/3919300288

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻