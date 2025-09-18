人气女团 aespa 宣布下年二月到香港举行演出

人气女团 aespa 於2025年8月29-31日於首尔奥林匹克体操竞技场 KSPODOME开展 2025 aespa LIVE TOUR - SYNK : aeXIS LINE 巡回演出，是次演出将会展现出 aespa 独特的舞台世界观及表现力。巡演标题「aeXIS LINE」灵感来自於「Axis Line」代表「中心轴」。aespa将会以强大及自信的舞台表现力，并透过精美的舞台布置以呈现视觉效果，如主舞台和延伸舞台上的升降设备、配以与歌单相符的巨大规模的舞台设计，带来吸引观众的完美舞台。

2025-26 aespa LIVE TOUR - SYNK: aeXIS LINE - in HONG KONG 将於 2026 年 2 月 7 日（星期六）至 8 日（星期日）假亚洲国际博览馆 Arena 举行 ，Trip.com为官方旅游赞助商 。

Weverse MY Membership (GL) 持有人可由即日起至9月19日（星期五）香港时间中午12 时前於Weverse完成会员验证并登记预购资格。成功在Weverse登记的 MY Membership (GL) 会员可於 9 月 25 日（星期四）由上午 11 时至晚上 11 时 59 分优先购票。

Trip.com 用户可率先於 2025 年 9 月 26 日（星期五）香港时间上午 11 时至晚上 11 时 59 分在Trip.com手机app参与独家演唱会门票抢先订票活动。携程集团秉承「追求完美旅程，共建美好世界」的宗旨，已成为全球最知名的旅游集团之一。

Live Nation 会员可於 2025 年 9 月 29 日（星期一）上午 11 时至晚上 11 时 59 分优先购票。如欲成为会员或查询有关资讯，请浏览 www.livenation.hk 登记成为会员以参与优先购票。门票将於 2025 年 9 月30 日（星期二）上午 11 时起经 www.cityline.com 网站公开发售。

2025-26 aespa LIVE TOUR - SYNK: aeXIS LINE - in HONG KONG

票务详情

日期: 2026年2月7-8日 (星期六、日)

演出时间: 晚上7时

地点:亚洲国际博览馆 Arena

门票: HKD 2,299 (VIP) / 1,699 / 1,299 / 999 / 799 (全坐位)

•⁠ ⁠座位区域: 只适合3岁或以上人士。

VIP 套票 ｜HKD 2,299

▹ 较佳位置坐位门票一张

▹ 参与aespa演前Soundcheck活动

▹ VIP纪念卡牌及挂绳

▹ VIP专属周边排队区

*如设有周边商品售卖处

MY Membership (GL) 优先购票登记 | Weverse

2025年9月16日（星期二）中午 12时 至 9月19日（星期五）中午12时

MY Membership (GL) 优先购票 | Cityline

2025年9月25日（星期四）上午11时至晚上11时59分

Trip.com 抢先订票 | Trip.com

2025年9月26日（星期五）上午11时至晚上11时59分

Live Nation 会员优先购票 | Cityline

2025年9月29日（星期一）上午11时至晚上11时59分

公开发售 | Cityline

2025年9月30日（星期二）上午11时起

