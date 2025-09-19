Oh My Girl Mimi自爆几乎母胎单身！徐章焄符合理想型当场求婚「Marry me？」

女团Oh My Girl成员、以《地球娱乐室》在综艺界开启新大门的Mimi，近日登上徐章焄和申东烨主持《我家的熊孩子》当特别MC（EP.460），透露自己是母胎单身（打从娘胎就没谈过恋爱）。

Mimi说自己唯二的谈恋爱经验是学生时期，一次是小学二年级，对方某天突然就转学了，她也搞不清楚状况就和对方离别了；第二次是高中，只交往短短50天，她说自己撞见了对方和其他女孩说笑拥抱。徐章焄听了表示这些经验不算什么，可以视为母胎单身没错了，Mimi也说自己从高中那次之后，连任何暧昧都没有。



接著，申东烨念出一长串Mimi事先提供的理想型条件：个子高、善良、有活力、财产多、有许多值得学习的地方、善待心意会好好珍惜、打架厉害，而且没有口臭……申东烨讲完突然：「且慢――」Mimi也意识现场正有人符合，也就是徐章焄！



徐章焄已经不是第一次被申东烨和来宾凑对了，一样害羞地低头笑笑，Mimi主动出击：「Would you marry me？」当场向徐章焄求婚，相当逗趣。



▼相关影片（香港观众可至Viu收看完整节目）



