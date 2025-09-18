恋综天花板回来了！《换乘恋爱4》最新预告公开，制作组：将毫无保留地展现出演者的真实感情！

「恋综天花板」《换乘恋爱》将以第四季回归，公开的预告展现分手恋人和新的爱情之间动摇的出演者们复杂的感情。

预告以「两次、三次难道会有好感吗？」、「不给我机会了吗？」、「还没有失去的时候就应该好好珍惜啊」等直白的台词开始。迷恋、嫉妒、心动交织在一起，提高了紧张感。无法抹去过去爱情的出演者们相互凝视的眼神，向著新缘分靠近的背影，再搭配经典 OST〈SUN OR SUCK〉，让人期待全新一季的播出。



预告一公开，也立刻在韩网引发热烈讨论，韩网友：「怎么感觉像在看网路剧」、「男生的颜值比第三季好，但是越来越像网红出道影片了...」、「拜托不会有分手3个月这样的孩子」、「第三季真的是无趣，这次也是同样的PD，所以期待感下降」、「来了！我的多巴胺」、「到第二季爲止都像真的一样，第三季几乎都是复合吧」、「到第二季爲止还有点真实的感觉，现在都像是在演戏」等等。

在过去的留恋和新的爱情之间，他们会做出怎样的选择？还会出现怎样的名场面和成爲话题的台词？制作组更强调：「毫无保留地展现出演者的真实感情！」而《换乘恋爱4》一样由 Simon D、李龙真、金睿园、Yura 担任主持人，将於10月1日首播。



