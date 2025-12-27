泰一「集体性侵案」终审出炉！两次上诉均遭驳回，大法院维持原判3年6个月徒刑

曾经的顶流偶像沦为阶下囚！韩国男团NCT前成员泰一（31 岁，本名文泰一）涉嫌「特殊准强奸罪」一案，司法程序已正式尘埃落定。 韩国大法院（最高法院）宣布驳回泰一的上诉、维持原判，这场震惊娱乐圈的性犯罪案以泰一入狱服刑正式告终。

根据大法院裁定，泰一及其友人李某、洪某的上诉理由不合法，决定维持一审原判。 三人除了必须入狱服刑 3 年 6 个月外，还须接受 40 小时性暴力治疗课程，且未来5年内禁止在儿童、青少年及身心障碍者相关机构就业。

案情回溯至 2024 年 6 月，泰一与友人李某、洪某在梨泰院某夜店结识中国籍受害者 A 某，三人趁 A 某处於酒醉无法反抗的状态下，依序对其进行性侵。 事后在 A 某体内检测出了三名被告的 DNA。



泰一於去年 6 月被警方立案，检方求处7年有期徒刑，一审法院於今年 7 月判处其有期徒刑 3 年 6 个月，并当庭逮捕。 法官评价其罪质「极其恶劣」，严厉斥责：「被害人为外国籍游客，在异国他乡遭此横祸，精神痛苦难以言喻。」

泰一等人随即上诉，二审法院亦於今年 10 月维持一审判决，驳回上诉。 当时被告方以「自首」及「达成和解」等为由要求减刑，泰一还祭出长达7页反省文及亲友请愿书，试图争取宽大处理。 但法官指出，泰一供称「在住处被搜查前并未意识到自己犯罪」，洪某也表示「若罪行未被揭发则没有自首意愿」，考量到证据确凿、被害人承受巨大精神痛苦，法院认为原审刑期并无不当。

之后泰一等人再次向最高法院提出上诉，但最终被大法院予以驳回。



公愤核心：犯案后照常活动，粉丝信任全毁

最令大众愤怒的，是泰一在犯案之后的态度。 他在 6 月 13 日被立案调查后，翌日（14 日）仍照常开直播与粉丝互动，甚至厚著脸皮参与 8 月的 NCT 127 出道 8 周年粉丝见面会，刻意隐瞒性侵案情，让不知情的粉丝事后深感被背叛。

事发后，当时所属经纪公司SM娱乐迅速切割，宣布泰一退出NCT并解除专属合约。

