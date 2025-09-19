全網阻攔也沒用！申智三句話不離未婚夫文元，3層豪華婚房首曝光

韓國混聲團高耀太的成員申智近日在YouTube頻道上首度公開自己與未婚夫文元同住的「新婚小窩」，結果一曝光就讓粉絲驚呼連連。

影片中申智一邊笑著說「第一次公開自己的家還是新婚房子，有點緊張」，一邊帶著觀眾參觀這棟三層樓的獨棟豪宅。

一樓一進門就是文元的更衣室，不過申智幽默表示：「其實鞋子多的不是他，是我啦！」還爆料家裡一共有四間浴室，讓製作組都驚訝不已。 接著她展示了乾淨大方的白色系客廳、餐桌，還特地翻出抽屜裡滿滿的紫菜酥：「因為未婚夫超愛吃這個！」玄關附近還規劃了一個專門放粉絲禮物的小角落，她也透露打算等婚紗照出來後，就放在這裡，營造滿滿「新婚氛圍」。



二樓更是亮點：除了主臥、洗衣房，還有一間「迷你KTV」，裝上隔音牆和專業麥克風，氛圍根本就是把卡拉OK搬回家。 三樓則設計成閣樓風格，還有浴室、露台跟電腦房，徹底展現豪宅等級的生活品質。



申智早在6月時就透過YouTube影片公開了向隊友金鍾旼與白佳介紹未婚夫文元的過程，沒想到影片曝光後文元的態度引發爭議，加上他的離婚經歷、學生時期與服役期間的霸凌疑雲、甚至還被爆出「前妻友人要求公開離婚文件」等爭議，讓外界對這樁婚事議論紛紛。 雖然申智和文元雙方都強烈否認，還公開「協議離婚確認書」澄清，但當時反對聲浪仍相當大，甚至形成「全國都在勸阻」的氛圍。



*相關內容：「申智未婚夫」文元又涉爭議：與跨性別網紅互關，私聊內容「要1億韓元才能公開」？ 當事人緊急澄清「只是兄弟」

如今距離風波已過去三個月，兩人依舊攜手、不受流言影響，感情看似依然穩固，讓外界持續關注，不少網友表示：「根本勸不住，那就祝福吧」、「他倆的事情，關其他人什麼事呢」、「這是她自己的選擇」、「希望她幸福，如果聽到不好的消息我也不意外」等。



