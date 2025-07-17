「申智未婚夫」文元又涉争议：与跨性别网红互关，私聊内容「要1亿韩元才能公开」？ 当事人紧急澄清「只是兄弟」

高耀太成员申智即将与小7岁的后辈歌手文元结婚，然而婚讯曝光后，文元却接连陷入争议。 继早前被揭为离婚有娃、涉及不动产争议与霸凌传闻后，近日又因与跨性别网红Sera之间的社群互动，再度登上舆论风口。

事件起於跨性别BJ花子在本月11日的直播，一名观众提到Sera与文元在IG上互相关注，花子与Sera当场显得有些慌张、反问那是谁，Sera得知对方身份后承认确实有互关，并查看了自己与文元之间的DM私讯。 一位观众问如果给你1亿韩元是否可以公开DM，Sera开玩笑地回应：「给我1亿也不能公开。 但如果给5亿的话，就连KakaoTalk对话也可以公开。」

这番发言迅速演变成「文元与跨性别者私讯往来」的疑云，也让原本就因各种争议深陷风波的文元再度成为焦点舆论。



不过，花子在昨日的直播中正面否认了相关质疑，澄清称文元与Sera结识的时间早在Sera变性之前，当时Sera以男性身份准备作为trot歌手出道，两人在某聚会上交换了电话号码，文元并不知道Sera是同性恋，也不知道Sera后来成为跨性别者，第一次看到Sera的SNS换成女生头像时还困惑地询问： 「这是不是你女朋友开的玩笑？」

花子强调确认过两人的讯息内容，并无任何不妥：「只是单纯的兄弟关系，完全没有引起误会的东西。」花子也感叹事件遭过度放大，拜托大家不要过度解读。 也许因为尴尬，目前文元已取消关注Sera的IG帐号。



文元日前也就各种传闻发表声明，对自身言行引发的争议向大众道歉，并否认劈腿、霸凌等恶意谣言。 申智则在节目《刘QUIZ ON THE BLOCK》中坦言，担心个人私事会牵连高耀太团体，看到「你害高耀太完蛋了」这类留言，内心十分恐惧。



虽然风波不断，申智与文元仍维持明年举办婚礼的计划，盼外界能给予更多理解与空间。

Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻