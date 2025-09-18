Wonder Girls 先艺悼念查理柯克后秒删！遭网友围攻愤怒反击：为什么要来骂我

前女团 Wonder Girls 成员先艺近日因为在社群平台上发文悼念美国保守派活动家查理柯克（Charlie Kirk），意外引发争议。 17日她忍不住发长文，正面反击酸民的恶意留言。

先艺表示「作为母亲，看见一位妻子失去丈夫的悲痛影片，心里很难受，所以留下了追思」，没想到却遭到网友炮轰，甚至还有人搬出她过去的偶像身分批评。 对此先艺语气强硬回应：「为什么要到我这里来骂？ 还扯上 Wonder Girls？ 我只是单纯悼念一条生命的逝去。 难道你们觉得有人被枪杀，是值得开心的事吗？」



她也强调自己的留言跟政治或宗教无关，只是以一个「人」的角度表达哀悼，「请不要把我推到政治或宗教议题里，也不要用不尊重的语言来攻击。」对於在留言区留下不当言语的网友，她已经直接删除并拉黑，「这样做只是保护自己，请不要因此生气。」



先艺在16日发布的原始悼文里曾写道：「他直到生命最后一刻，仍然传讲他的救主耶稣基督。」并附上圣经经文，但随即被批评「不合时宜」。 她也迅速删除了相关内容。

这次不只先艺，连Super Junior的始源、女星陈瑞妍也因发文悼念，纷纷被推上风口浪尖。

