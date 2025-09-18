「白袍」李宰旭搭档「护士服」辛睿恩！小岛医疗罗曼史《死守医生》浪漫展开

新生代男神李宰旭搭档人气女星辛睿恩，携手主演 Genie TV 原创医疗浪漫喜剧《死守医生》（《존버닥터》）。 制作方正式公开主演阵容，消息一出立刻引发粉丝热烈关注。

《死守医生》改编自同名网路漫画，故事描述公卫医师都智仪（李宰旭 饰）与护士陆哈莉（辛睿恩饰）在偏远小岛上相遇、逐渐培养出爱情的疗愈故事。

李宰旭在剧中饰演原本是大学医院整形外科出身的菁英医师「都智仪」，因为过去的创伤对岛屿与大海心存阴影，最后选择留在小岛上，努力成长为真正的「好医生」。 李宰旭也坦言：「很期待跟观众见面，虽然第一次挑战医生角色有点紧张，但会尽全力呈现好作品。」



女主角辛睿恩饰演的「陆哈莉」个性认真、对病人充满热情，但同时隐藏著一段神秘过往。 她表示：「在小岛社区共同生活的故事非常有趣，剧本排练时就觉得超好看，非常有信心能够很好地呈现给大家！」



《死守医生》由曾执导《热血司祭》的名导李明佑操刀，预计再度展现他招牌的幽默节奏与灵活叙事。该剧於明年透过ENA频道首播，粉丝们准备好迎接这对全新银幕 CP 了吗？

