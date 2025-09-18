《妈妈朋友的儿子》男二尹志温爆出酒驾丑闻！公开道歉并退出新剧：我感到非常羞愧，对不起大家

出演过《妈妈朋友的儿子》、《还有明天》等多部热门韩剧的演员尹志温，承认16日深夜的酒驾行为，并退出了正在拍摄中的电视剧。

17日，尹志温因酒驾被查的消息曝光后，他随即发表亲笔道歉信，表示：「首先，因为这样不光彩的事件传出消息，心情沉重且非常抱歉。9月16日当天，我喝醉了，什么都记不清了，犯了错误，未经允许骑走了停在路边的机车。事后我承认了所有指控，目前也在了解受害情况。」



他接著说：「因为我轻率的行为，让支持我的许多观众受到伤害和失望，我感到非常羞愧，对不起大家。我会以此为鉴并终身反省，确保此类事件不再发生。之后的调查我将全力配合，并接受所有惩处。」



据悉，尹志温已确定退出原定於明年播出的 Channel A 新剧《突然怀孕了！》。该剧原本已完成6集的拍摄，后续将透过删改与补拍方式处理。此外，他的前经纪公司 IEUM Hashtag 也表示，双方的专属合约早在7月6日到期，目前没有重新签约的计划。尹志温则正在准备转投新公司。



尹志温2013年以舞台剧演员出道，之后陆续出演《浪漫的体质》、《智异山》、《还有明天》、《妈妈朋友的儿子》等多部电视剧，累积了不少人气。如今突然发生的酒驾事件，重创了演艺事业。



