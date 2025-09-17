李光洙没参加金钟国婚礼竟出现「不合说」！公司紧急解释：收到了邀请，但因为有海外行程！

竟然因为李光洙没参加金钟国的婚礼出现了「不合说」？李光洙的经纪公司也出面解释！

金钟国本月5日在首尔某处与非艺人妻子举行小规模婚礼，婚礼以非公开形式进行，受到邀请的艺人们在没有经纪人的情况下参加婚礼，采取最高规格的保密措施。



本月11日，金钟国通过自己的 YouTube 频道公开邀请参加婚礼的宾客。包含《Running Man》成员刘在锡、HAHA、池锡辰、宋智孝、梁世灿，「属龙俱乐部」车太铉、张赫、洪京民、徐章焄、申东烨、朱宇宰、姜勋、Jonathan 等熟人出席约100人的小规模婚礼，吸引人们的视线。之后也在《我家的熊孩子》中解释：「因为婚礼规模小，我和太太各自只安排50个座位，光是家人和亲戚就快坐满了，所以只邀请平常一周会见面、两三天就会联络的人。」

但...最受关注的人物就是李光洙，作爲曾在《Running Man》长期合作，至今爲止一直保持著深厚交情的李光洙，却被排除在宾客名单之外，引起了网友们的好奇。最终...李光洙的经纪公司King Kong娱乐也出面回应：「李光洙虽然受邀参加金钟国的婚礼，但为了完成10月在越南上映的电影《Love Barista》（爱情咖啡师）的宣传日程，目前滞留在海外，所以才没能参加。」只能说婚礼时间真的太临时了啊！



而李光洙的行程真的也非常忙碌，7月和金宇彬、都敬秀（D.O.）一起飞墨西哥拍摄《种豆得豆》的衍生篇，接下来还有 Disney+《操控游戏》和《黄金乐园》准备上线，还确定作为员工出演新综艺《刘在锡CAMP》。

