秋泳愚 CHOO YOUNG WOO 《Who (is) Choo？》 ASIA FAN MEETING TOUR in Taipei 售票资讯公告

韩国新生代演员秋泳愚，因在《玉氏夫人传》中走红，今年初更凭藉Netflix剧集《外伤重症中心》中「杨载源」一角演技大受好评，广为人知。随著人气持续攀升，他也正式宣布展开首度亚洲巡回粉丝见面会《Who (is) Choo?》，自9月6日从首尔开跑，将於11月8日（星期六）首度登上台北舞台，在台大综合体育馆一楼与粉丝近距离相聚，后续更将前往东京、大阪等城市，持续将热潮延烧至全亚洲。

秋泳愚以清新自然的气质与细腻演技受到瞩目。2021年透过BL剧《You Make Me Dance》正式

出道后，在《学校2021》中展现演技潜力，接著以疗愈系小品《偶然的田园日记》、时代剧《绿洲》逐步巩固戏路基础。2024年，他主演的《玉氏夫人传》播出后人气急升，更让他夺下第61届百想艺术大赏肯定。2025年则迎来演艺事业的关键时刻，凭藉《外伤重症中心》一角拿下第4届青龙系列大奖男子新人奖，实力获得全面肯定；随后主演的奇幻浪漫剧《牵牛和仙女》，收视与话题同样不断攀升，再度稳固新生代实力派的地位。

在影视作品接连受到瞩目之际，秋泳愚也正式宣布展开首度亚洲巡回粉丝见面会《Who (is) Choo?》。他在今日释出的官方问候影片中开心表示：「很期待即将到来的相聚时刻，既紧张又兴奋，正在努力准备中，希望能成为与大家一起的珍贵回忆。」诚挚邀约粉丝台北见。



台北站见面会不仅是秋泳愚首度与台湾粉丝面对面，更预计结合舞台演出、真挚分享与粉丝互动，主办单位也特别准备丰富福利：凡购票入场的观众都能参加欢送并获得限定小卡，更有机会抽中团体合照、签名海报，甚至一对一合照的珍贵机会。门票将於2025年9月20日（星期六）13:00起，透过全台7-11 ibon机台与ibon售票网站(https://ibontw.com/CHOOYOUNGWOO)正式开卖，票价分为A区NT$5,200、B区NT$3,800，以及身心席NT$2,600，全区皆为座席。

台北场不只是秋泳愚首度在台举办个人粉丝活动，更是他演艺生涯的重要里程碑，象徵著从校园剧、古装剧、医疗剧到奇幻爱情剧一路累积的努力，终於化为与海外粉丝面对面交流的美好时刻，期待能在台湾与粉丝共度温馨难忘的相聚，共同书写珍贵回忆。



2025 CHOO YOUNG WOO ASIA FANMEETING <Who (is) Choo?> IN TAIPEI

演出日期：2025年11月8日(六)

演出时间：18:00(实际演出时间以现场公告为准)

演出地点：台大综合体育馆一楼

演出场地地址：台北市大安区罗斯福路四段1号

售票系统：全台7-11 ibon 机台及 ibon 网站

售票网站：ibon售票系统 (https://ibontw.com/CHOOYOUNGWOO)

售票时间：2025年9月20日(六)13:00

活动票价：A区$5,200/B区$3,800/身心席$2,600(全区座席)

粉丝福利：粉丝欢送/限定小卡/团体合照/签名海报/1:1合照

主办单位：D-SHOW TAIWAN

协办单位：HS Entertainment & Contents、玛沃娱乐

经纪公司：J,Wide-Company

