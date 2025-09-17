SM＆罗PD团队合作！男练习生组合「SMTR25」首个综艺《请回答High School》，预计明年公开！

SM＆罗PD团队！还未开播已经让许多人相当期待！

今日（17日），据 SM 透露，SM 与制作公司 Egg is Coming 携手推出的穿越型成长综艺节目《请回答High School》。将由「SMTR25」的部分练习生以及未公开的练习生共有15人（Nicholas、Kassho、Justin、Hyunjun、Woolin、Hanbi、Songha、Kachin、Sadaharu、Tata、Daniel、Haruta、Hamin、Charlie、Jaewon）出演。



他们爲了寻找出道的答案而入学，分别被分配到90年代、00年代、10年代概念的班级，通过课程和生活感受那个时期的感性和文化，爲未来梦想的那一天而奔跑的旅程。

「SMTR25」是今年1月在首尔举行的演唱会《SMTOWN LIVE 2025》上首度亮相，他们表演了前辈 SHINee、EXO 的歌曲，引起爆发性的话题。新节目消息一公开，也在韩网友引发热烈反响，韩网友：「是练生们出演的吗」、「感觉都是 SM 相啊」、「哇... SM 确实是看颜值的公司」、「但是带著练习生们做综艺会有意思吗...？该看的人还是会看的吧」、「外国人太多了」、「 Hyunjun、Hamin 取向狙击」、「令人期待」、「Egg PD 说想试一试！真的好厉害啊」、「虽然日本人很多，但是没有中国人，心里很舒服」等等。



而《请回答High School》由制作 tvN《Nana民宿》、《Nana Tour》等节目的核心制作团队申孝贞PD、金大柱作家参与，预计在2026年上半年通过全球平台播出。



