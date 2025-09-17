超超超强售后！《请回答1988》主演10周年揪团旅行！罗PD全程跟随拍摄，柳俊烈确定缺席

韩国经典电视剧《请回答1988》竟然已经播出满10年啦！根据韩媒《mydaily》独家报导，剧中超过10位主演将在10月12、13日，相约到江原道某地来一场两天一夜的MT（团体旅行）。

这趟旅行不只是单纯的「同学会」，而是特别为了纪念《请回答1988》播出10周年，还会由「综艺大神」罗暎锡PD率领的Egg is Coming制作团队全程跟拍，预计之后会制作成综艺内容，让粉丝们也能一起重温那份青春回忆。



《请回答1988》以1980年代末首尔道峰区双门洞的街坊为背景，不只是一部青春爱情剧，更是一部全家大小都能一起看的温馨家庭剧。 该剧自2015年11月开播到2016年1月完结，首集收视6.7%，最终回更是冲到19.6%（尼尔森韩国数据），堪称国民神剧，也是不少韩剧迷每年冬季都会翻出来重温的经典作品。



剧中主演群包括惠利、朴宝剑、高庚杓、柳俊烈、李东辉、柳慧英、安宰弘等人，如今10年过去，全都成了独当一面的主演级演员，星光闪闪。 不过这次聚会很可惜，柳俊烈因拍戏行程无法参加。

粉丝们已经开始期待，这场「双门洞重聚」到底会擦出什么火花啦！

