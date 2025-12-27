【请回答1988十周年】珍珠出场惹集体泪目！朴宝剑获誉「时代良心」，双门洞家族全员合唱OST感动MV公开

tvN特别企划《请回答1988 十周年》於26日播出第 2 集，双门洞五个家庭全体成员正式展开两天一夜的 MT 旅程，以「大混乱、超入戏」的家族娱乐馆形式，带领观众重返双门洞。不仅笑声不断，下集预告中神秘嘉宾的现身更让主演们集体泪崩。

双门洞情谊再现：休息站吃播与「护夫」姐妹花

德善家（成东镒、李一花、柳慧英、惠利、崔盛元）、正峰家（罗美兰、金成均、安宰弘、李敏芝、移动辉）以及阿泽与善宇家（崔武成、朴宝剑、金善映、高庚杓、刘在明）在高速公路休息站会合。在游戏中赢得巨款的「正峰家」大方分享美食，众人围坐吃饭的情景，完美复刻了十年前剧中邻里分享的温暖氛围，感叹气氛就像过年一样热闹。



有趣的是，全财产仅剩 1 万韩元的成东镒，竟厚著脸皮向「双门洞首富」罗美兰提议合并资产，并倾尽所有买了一箱无籽红柿。当被问到最想分给谁吃时，惠利和柳慧英各自喊出了「阿泽」和「善宇」，坚持守护剧中CP。



家族娱乐馆：爆笑猜谜与「时代良心」朴宝剑

节目的最高潮莫过於争夺「横城韩牛」的双门洞家族娱乐馆。三个家庭为了获胜燃烧起极强的胜负欲；当出现与《Street Woman Fighter》相关的题目时，柳慧英与惠利还展开了火辣的舞蹈对决。

在激烈的真伪争辩中，一向正直的 朴宝剑 被众人推举为证人，甚至被施压称作「时代的良心」。 面对前辈们的「道德绑架」，朴宝剑最终招架不住如实供述，引发全场爆笑，李东辉更感叹：「这辈子真的没看过宝剑撒谎！」



感动预告：珍珠亭亭玉立现身，全员泪洒拍摄现场

晚餐时间，众人重拾共享烧烤的传统。 李东辉感性表示「感觉就像回到了双门洞」，成东镒也感叹「能聚在一起真的太好了」。

然而，真正的催泪弹出现在下集预告。 当年剧中的小可爱「珍珠」惊喜现身，十年后的演员金雪已成长为气质清新的少女。 剧中母亲金善映激动落泪：「完全没想到珍珠会来」，感人的重逢让现场瞬间化为泪海。



十周年 OST Part 2 同步公开！圆了妈妈们的歌手梦

本次 OST Part 2重新诠释了剧中两首标志性歌曲。《你不要担心》由「野狗队」（李一花、罗美兰、金善映）合唱，圆了剧中双门洞妈妈们在《全国歌唱大赛》预赛前因喝酒误事而未能参赛的遗憾，录音室合唱版更显温馨。



《惠化洞（双门洞）》则惊喜邀来「双门洞孩子们」全员出动。 柳俊烈、朴宝剑、惠利等人的歌声交织，搭配直笛旋律与热血的大合唱，堪称年度最强回忆杀。



作为 tvN 20 周年特别企划之一，《请回答1988 十周年》於每周五晚更新，昨晚公开的第二集在 20~49 岁观众群中夺得同时段收视第一，全国平均最高收视率达 5.2%。想要重温这份感动的观众，绝对不能错过！【香港观众可於 Viu 收看哦～】

