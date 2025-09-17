超超超強售後！《請回答1988》主演10週年揪團旅行！羅PD全程跟隨拍攝，柳俊烈確定缺席

韓國經典電視劇《請回答1988》竟然已經播出滿10年啦！根據韓媒《mydaily》獨家報導，劇中超過10位主演將在10月12、13日，相約到江原道某地來一場兩天一夜的MT（團體旅行）。

這趟旅行不只是單純的「同學會」，而是特別為了紀念《請回答1988》播出10週年，還會由「綜藝大神」羅暎錫PD率領的Egg is Coming製作團隊全程跟拍，預計之後會製作成綜藝內容，讓粉絲們也能一起重溫那份青春回憶。



《請回答1988》以1980年代末首爾道峰區雙門洞的街坊為背景，不只是一部青春愛情劇，更是一部全家大小都能一起看的溫馨家庭劇。 該劇自2015年11月開播到2016年1月完結，首集收視6.7%，最終回更是衝到19.6%（尼爾森韓國數據），堪稱國民神劇，也是不少韓劇迷每年冬季都會翻出來重溫的經典作品。



劇中主演群包括惠利、朴寶劍、高庚杓、柳俊烈、李東輝、柳慧英、安宰弘等人，如今10年過去，全都成了獨當一面的主演級演員，星光閃閃。 不過這次聚會很可惜，柳俊烈因拍戲行程無法參加。

粉絲們已經開始期待，這場「雙門洞重聚」到底會擦出什麼火花啦！

