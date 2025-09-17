震撼！韩韶禧IG千万粉丝却卖不动？欧美场全取消，首尔粉丝场更爆「700张就卡关」

「最美小三」韩韶禧人气似乎遇上瓶颈？ 她出道以来首度举办粉丝见面会，巡回已经跑过曼谷、东京、马尼拉，每站都吸引上万粉丝朝圣，气势十足。 不过，回到主场首尔却踢到铁板。

所属社 9ato Entertainment 於9月11日开放见面会「Sohee Loved Ones in Seoul」的售票。 不过截至15日下午5点（韩国当地时间）开卖已经过去5天，1,600 个座位仅售出720张，销售率约为 45%，舞台距离较远的区域座位几乎一个都未售出。

这场首尔粉丝见面会将於9月26日下午5点在延世大学大讲堂举行，同时也是韩韶禧自7月12日起展开的世界巡回见面会的最后一站。 她此前已在泰国曼谷、日本东京、菲律宾马尼拉等地与数万名海外粉丝见面，现场气氛热烈。



原定在美国纽约、德国法兰克福与柏林、英国伦敦、法国巴黎等地举办的欧美巡演场次最终全数取消。 对此，所属社仅表示「因不可预期的情况导致取消，对造成的不便深表歉意，所有门票将全额退费」，但并未进一步说明取消的具体原因。



韩网对於这一消息也掀起了热烈的讨论，有网友直言：「IG粉丝数一点用都没有，除了卖广告之外」。也有人认为「女演员能卖 700 张其实已经算多了」，把问题归咎於公司需求预测错误，「可能以为 IG 粉丝会直接转换成观众吧」；不少人也点出IG粉丝和核心粉丝的差异：「IG只是因为作品爆红时聚来的关注，不等於死忠粉」、「平常经营要更小心，不然一旦粉丝数和售票情况不相符就会显得尴尬」；另外还有人讨论到女演员办粉丝见面会本就困难，「700张其实已经很好，公司却租了太大的场地」；也有网友质疑她原本规划的欧美场次：「连偶像都不一定能在那边轻松办活动，公司为什么要硬是排？」整体来看，网友普遍认为这次首尔场票房滑铁卢，与其说是韩韶禧个人问题，不如说是公司过於乐观的评估所导致。

