金钟史上第一位韩星！Super Junior利特以《厨师的迫降：客家厨房》入围主持人！节目创多个第一

台湾第60届戏剧及节目类金钟奖稍早举行入围公布记者会，台韩合作的《厨师的迫降：客家厨房》双料入围！创下金钟至少两个纪录！

《厨师的迫降：客家厨房》双料入围实境节目奖及实境节目主持人奖，主持人奖可见节目班底们都有入列，包括利特、李元日、温升豪、江宏杰、Nien（许念慈）与韩国女生Judy（金奎利KIM KYURI），除了江宏杰曾以《全明星运动会》入围第57届益智及实境节目主持人奖外，其他人都是第一次入围金钟节目类奖项。利特还成为金钟史上第一位入围的韩星，广义来说，在韩已有综艺人身分的李元日厨师，还有台籍但在韩以女团tripleS出道的Nien，也可以一同说是第一批入围的「韩星」。《客家厨房》是由韩国的制作公司3Y CORPORATION与台湾的客家电视台合作，这也是金钟史上第一次有台韩合作节目入围。



▼利特和Judy都在IG发限时动态庆祝、表达感谢



▼节目发文庆贺



利特从2005年以男团Super Junior出道以来，很早就开始参与综艺节目尝试主持，2009年、2011年曾以《强心脏》和《Star King》获得电视台内部SBS演艺大赏综艺部门新人奖及脱口秀优秀奖，2012年也以《强心脏》获得SBS演艺大赏脱口秀最佳艺人奖。主持多年节目至今，利特‎去年一度自认当主持人没什么特色且正在走下坡‎，没想到很快就来台拍摄《客家厨房》并获得入围肯定，时隔多年再有机会角逐综艺奖项，且是台湾电视界最高荣誉的金钟奖，意义非凡。



可惜的是，本届金钟奖节目类颁奖典礼将在10月17日举行，刚好卡在利特所属Super Junior巡演《Super Show 10》在南美洲举行的期间，16日有秘鲁利马演出，18日有智利圣地牙哥演出，利特不可能在短时间绕地球半圈来台参加典礼，顶多只能收看直播。李元日和Nien是否会特地再来台湾则尚未有消息。



Are You Ready?

SUPER JUNIOR 20th Anniversary TOUR <SUPER SHOW 10>



[SEOUL]

KSPO DOME

August 23(SAT) - 24(SUN), 2025

[HONG KONG]

ASIAWORLD-ARENA

September 5(FRI) - 6(SAT), 2025

[JAKARTA]

ICE BSD (Halls 5-6)

September 13(SAT), 2025

[MANILA]

SM MALL OF ASIA ARENA… pic.twitter.com/HerXdayCWE — SUPER JUNIOR (@SJofficial) June 12, 2025

《厨师的迫降：客家厨房》第一季身受观众喜爱，第二季在7月时已来台拍摄，许多观众都相当期待播出，金钟奖可以说是为第二季率先铺了康庄大道。

草莓@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻