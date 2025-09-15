安孝燮凭《社内相亲》流利英语获《Kpop 猎魔女团》导演青睐！身为「猫奴」恳求振宇回归

Netflix昨日公开《Kpop 猎魔女团》导演玛姬．姜与为「振宇」配音的演员安孝燮专访，两人畅谈创作动机与幕后故事，没想到多数观众却在关心振宇的去向XD

玛姬．姜透露挑选配音演员时颇费心思，被问到为何选中安孝燮，她笑说：「你坐在这里时，就是振宇本人啊！」导演认为配音演员英语流利是首要条件，同时希望是在韩国积极活动的人，藉此让本片作为韩国作品获得认可。



她曾看过安孝燮主演的《社内相亲》，其中不少英语台词：「有一场戏孝燮接起电话后用流利英语对话，我当下立刻想：『就是他！』於是拍板定案。」安孝燮笑说：「幸好我有讲英语！」



安孝燮1996年生於首尔，7岁随家人移民到加拿大多伦多，直到高中因朋友推荐参加JYP娱乐的试镜并获得通过，才在高一结束时回到韩国。因此，安孝燮的韩文、英文皆达母语程度。



安孝燮提到振宇在片中消失并化作利刃，问导演：「他是成了鬼怪吗？究竟生还是死呢？」导演未正面回答，反问安孝燮作为振宇会怎么想，他坦言：「我当然想活下去啊！」XD

身为猫咪铲屎官，安孝燮也分享自己的独特视角。片中有一细节让他感动：振宇为蓝色胖虎Derpy做了一顶帽子，却总被喜鹊Sussie戴走。他笑说：「太可爱了，你能想像吗？那顶小帽子原本在Derpy额头上耶！他们一起生活那么久，等於Derpy失去了猫奴，我认为振宇一定要回来。」



观众亦质疑让Derpy失去相伴400年的猫奴是否太残忍。姜导演说：「Derpy可能没意识到这件事，大概以为振宇只是跑去哪里了。」安孝燮则有点失落地回应：「因为它傻傻的吗？我很难相信耶！我觉得Derpy仍在等待（振宇回来）。」



此外，不少观众还询问Saja Boys如何组成、何时回归，令姜导演哭笑不得：「为什么大家那么喜欢反派呢？」至於HUNTR/X名称由来，姜导演解释是把英文「Hunter」与拉丁文「女战士」词尾「-rix」结合，三位成员的背景故事则会在续作中公开。



Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻