利特笑嘆MC「越當越下坡」，發現《看你聲》金鍾國&俞世潤和美珠另外做節目危機感上升

上週「愛豆吵架鼻祖」Super Junior睽違多年登上《Radio Star》鬥嘴再引發話題，除了吵吵架，希澈、利特、藝聲與銀赫也聊近況，利特笑談MC生涯疑似遇到瓶頸，還遭遇背叛XD。
利特當愛豆又兼任MC職業多年，可以說是愛豆界中的MC佼佼者，去年就曾因主持了自家SM新男團RIIZE出道Showcase引發話題，網友稱他是「社內助產士」，因為從更早的f(x)、EXO、NCT與aespa的出道Showcase全都是他主持！俞世潤在利特登場時便介紹他是「比起本職更忙於擔任其他人Showcase MC」的「愛豆界朴京林」，和名主持人朴京林髮型如出一轍也被提起，金九拉還調侃是「法國MC」。
不過，利特坦言自己當了MC 20年似乎不夠有特色，所以試著留長髮，也曾因為太有抱負而憂鬱，現在體認「該放棄的時候就要放棄」，曾以為堅持下去就能更上一層，殊不知是「堅持的在往下坡」，一翻自嘲讓金九拉笑開懷。希澈替他緩頰現在的節目中MC已沒那麼重要，金九拉一語道破：「對啊，就算再怎麼主持，旗安84在恆河裡洗澡就完了。」（旗安84是漫畫家跨足綜藝人，去年底奪MBC演藝大賞）
他也當場爆料俞世潤曾對他說「除了做節目外有新的夢想」，卻看見了他做新節目，還是和金鍾國！因為利特和俞世潤、金鍾國合作了《看見你的聲音》十季長達7年，結果兩位改和美珠主持新一檔節目《Couple Palace》！他感到危機的聯絡《看見你的聲音》PD，結果《Couple Palace》根本是《看見你的聲音》製作團隊製作的！（《Couple Palace》昨(2)日甚至宣布要做第二季XD）
以上也是利特為何感到挫折的原因，他又提了一次因此留了長髮甚至不去美容室了，金九拉滿頭問號激動的說：「誰看都是去過美容室吧！只是留長了！」整個「利特擔任MC之路正走下坡」話題，雖然有些令人惋惜，但利特和主持人們以特有的自嘲，讓笑聲從頭延伸到尾啊！
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