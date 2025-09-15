【速报】HYBE龙头震荡！房时爀就IPO诈欺交易嫌疑出面接受警方讯问，黑西装、表情严肃

韩国娱乐龙头HYBE「掌门人」房时爀於今日（15 日）上午10时（韩国当地时间）现身首尔警察厅金融犯罪调查队，就涉嫌违反《资本市场法》（诈欺性不正当交易）一案，以被告身分接受调查。 这是他首度出面配合司法机关侦讯。

房时爀当天身著西装，从车内走出后在媒体前简短发言：「因我的事情让大家担心，深感抱歉。 我将诚实接受今天的警方调查。」随即进入调查室。



该案件可追溯至2019年HYBE上市前夕。 房时爀被控隐瞒公司正进行IPO前置程序（如指定审计申请），却对既有投资者声称「没有上市计划」，并引导他们将所持股份出售给由 HYBE 高层出资成立的私募基金（PEF）所设立的特殊目的公司（SPC）。 随后HYBE於该时期推动IPO，房时爀更疑似透过安排，取得该基金转让收益的30%，不法得利金额高达1900亿韩币。



警方自去年底接获情报后即展开调查，并於今年7月对位於首尔龙山区的 HYBE总部进行大规模搜索取证。 随著房时爀正式出席侦讯，案件进一步引起产业与社会的高度关注。

