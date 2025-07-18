HYBE内讧升级！闵熙珍遭三方提告，LE SSERAFIM与ILLIT卷入风波

韩国娱乐圈话题不断，HYBE旗下子公司Source Music（女团LELE SERRAFIM所属经纪公司）与BELIFT LAB（女团illit所属经纪公司）分别对ADOR前代表闵熙珍提出高额损害赔偿诉讼。 闵熙珍与HYBE集团内部的法律攻防战正持续升温。

7月18日，首尔西部地方法院将进行HYBE Labels对闵熙珍所提起25亿（韩币，下同）损害赔偿诉讼的第三次审理。 该诉讼为HYBE针对闵熙珍在ADOR经营权风波期间的行为所提出的法律行动之一。

早在去年，Source Music就曾针对闵熙珍提出约5亿损害赔偿诉讼。 原因是闵熙珍在一场反击HYBE夺权指控的紧急记者会中，公开点名Source Music及旗下女团LE SSERAFIM，声称HYBE违反承诺，让LE SSERAFIM抢先於NewJeans出道，并阻止她在LE SSERAFIM出道前为NewJeans进行宣传。



对此，Source Music强烈反驳称：「闵熙珍於公开场合散播不实信息、以无礼用词点名他人艺人，我们对此深表遗憾。 此类行为已构成明确的名誉毁损与业务妨碍，因此依法提告。」

此外，HYBE的另一子公司BELIFT LAB也针对闵熙珍提出20亿的损害赔偿诉讼。 闵熙珍曾於今年4月的紧急记者会中，指控BELIFT LAB旗下新人女团ILLIT的整体概念涉嫌抄袭NewJeans，引发巨大争议。



对此，BELIFT LAB反驳：「ILLIT的品牌定位与概念早在2023年7月21日便已最终定案并内部共享，而闵熙珍口中的『提案文件』是在2023年8月28日才寄来的，从时间上根本无法对ILLIT的企划造成影响。」因此决定提告。

目前闵熙珍也反击提告，针对BELIFT LAB代表金泰浩与其相关实务团队以名誉毁损罪提出刑事对告，双方僵局尚未解开。

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