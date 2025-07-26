【高中生太会玩！】韩国高中毕业照又爆红！这次竟神还原「房时爀X果汁世妍」LA街拍名场面！

每年都靠「脑洞大开」的毕业照刷爆网路的韩国议政府高中（의정부고），今年再度出招，这次他们的灵感来源，居然是震惊娱乐圈的「房时爀与果汁世妍在美国LA约会（？ ）现场图」！

议政府高中学生会日前透过学校官方SNS帐号公开了2025年毕业照，而这所高中自2009年起就培养出「学生自主创意」的毕业照传统，常常恶搞、致敬甚至直接「神模仿」年度话题人物，堪称毕业季最强coser制造机。

这一届的学生们眼光极毒，直接锁定了「2024年度娱乐界最大问号图之一」――房时爀与BJ果汁世妍在美国比佛利山庄「肩并肩同行」的那一幕！当时这张照片一曝光就让全网陷入疯狂猜测，照片中，房时爀戴著墨镜，穿著深色长袖与卡其裤，一身低调CEO风格; 而果汁世妍则是短版上衣小露蛮腰，辣度破表，这组搭配怎么看怎么出戏。



议政府高中的同学们精准抓住这荒谬又话题性十足的瞬间，在学校附近野外场景原汁原味重现该名场面。 不只服装、站姿，连那「一言难尽的氛围感」都模仿得让人笑到喷饭，网友直呼：「你们是真的懂娱乐圈。」



除了这一对传奇组合，本届议政府高中的毕业照还同步恶搞了2025 Waterbomb湿身演出女王权恩妃、电竞传奇Faker（李相赫）、国足代表孙兴慜、百万YouTuber Lala的分身李明花、BLACKPINK Rosé，甚至连天王Bruno Mars都被「出镜」！

回顾当年那段引爆热议的LA会面，HYBE方面曾对外表示：「房代表与印氏姐妹是在聚会中偶遇，当时她们正受到冒充HYBE艺人的诈骗困扰，房代表只是给了点建议，后来帮忙订了几家餐厅。」果汁世妍本人则澄清，她姊姊和房时爀本来就认识，自己因此间接认识房代表。 对於LA行程，她大方表示：「那不是偶遇，是有安排的。」果汁世妍是2000年出生的网路人气BJ与YouTuber，拥有超过32万订阅者，也曾出演Netflix原创实境秀《激赞网红》，以直率风格和火辣造型广受年轻粉丝喜爱。

而议政府高中的学生们则用他们的创意和幽默再次证明了一句话：你永远可以相信义政府高，但永远猜不到他们要cos谁。

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