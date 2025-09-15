朴宝剑凌晨亲自狙击黄牛！连发4贴公开抓现行，粉丝激赞超帅

朴宝剑近期正进行全球巡回粉丝见面会「PARK BO GUM 2025 FAN MEETING TOUR [BE WITH YOU]」，今日淩晨通过官方X帐号公开点名高价转售贴文，霸气之举获赞！

15日凌晨，朴宝剑一口气转发4则黄牛高价转售门票的贴文，具体标出了门票的区域与排数，还用上「侦探」表情符号。 其中一名海外网友试图贩售见面会入场特典――朴宝剑的照片小卡，朴宝剑转发并留言：「嘿兄弟，那东西不能卖。 你确定要卖吗？」目前这些黄牛贴文大多已被删除。





朴宝剑粉丝见面会门票目前透过Melon Ticket贩售，预订页面已标注禁止票券转让及转售。 朴宝剑方面强调，购票后的转售行为属禁止事项，非法交易的票券可能在未事先通知的情况下被取消，即使持票也可能在当天被拒绝入场。

此举引发粉丝与网友热议，纷纷留言「完全是公开处刑」、「朴宝剑亲自出动，太帅了」、「本人确认一定更严格」、「真粉丝绝不会跟黄牛买票」等。



朴宝剑近期正进行全球粉丝见面会巡回「PARK BO GUM 2025 FAN MEETING TOUR [BE WITH YOU]」，9月13日在吉隆坡为亚洲巡回画下句点，接下来将把脚步迈向南美，飞赴蒙特雷、墨西哥市、圣保罗、圣地牙哥等地与粉丝相见。 10月11日将举行首尔安可场，门票开卖随即全数售罄，再次展现他不减的人气。





