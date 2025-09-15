韩剧片酬大缩水！上限降至3亿，边佑锡人气再高也逃不过Netflix新规

Netflix曾经让韩剧演员片酬飙到「一集10亿」（韩币，下同/约2180万新台币）的天价，但如今这个时代似乎已经画下句点。

根据韩媒 「OSEN」独家报导，Netflix近期已经开始调整政策，演员片酬上限从原本的4亿（约872万新台币）降到3亿（约654万新台币），尽管数字仍然惊人，但比起过去动辄破10亿的行情，已明显踩了煞车。

有业界人士透露，Netflix之所以下调片酬与近年来整体制作成本暴涨有关，「演员片酬上限正在逐渐压到3亿，这是考量到整体制作费的政策」。另一位相关人士则直言，过去几年Netflix片酬一路飙升，「但今年开始确实出现了控制的迹象，内部甚至自然流传出『上限是3亿』的说法。」

以去年凭《背著善宰跑》爆红的演员边佑锡为例，他最近确定主演Netflix新作《我独自升级》，外界原本预期他的片酬会水涨船高，但据了解，因受到政策影响，想突破3亿恐怕不容易。不过所谓「3亿上限」并非铁律，还是存在例外。 片酬会依照作品规模与制作情况浮动，尤其Netflix季播剧往往会比前一季调高约40%的片酬，因此若遇到大作或续集，仍可能突破行情。



Netflix这几年确实让K-Content成为全球热潮，《黑暗荣耀》、《鱿鱼游戏》等都掀起话题，但同时也被批评是推升韩剧制作费的「罪魁祸首」。 例如《鱿鱼游戏》投资高达约 1,000 亿、《苦尽柑来遇见你》约600亿，带动演员身价跟著水涨船高。 结果导致韩国本土市场压力剧增，制作量锐减——2022 年还有141部新剧诞生，今年则预估仅剩80多部。



去年外媒更爆出《鱿鱼游戏2》李政宰单集酬劳高达100万美元（约3025万新台币），虽然李政宰后来澄清「有些误会，但确实拿得不少」，依然让外界震惊韩星的「天价行情」。



Netflix K-Content 总监金泰元（音译）早在去年10月就曾警告：「虽然K-Content在全球受到喜爱，但如果制作费不断膨胀，终究会变成一种反作用力。我们认为在合理的预算范围内，给予合理的片酬，对演员、对我们平台、对作品都是更好的方式。」如今看来，Netflix已经开始实际行动，正式替韩星的片酬踩下煞车。

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻