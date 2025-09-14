JYP朴轸永跃升部长级官职！不是HYBE房时爀、不是YG的梁铉锡、也不是SM李秀满，韩媒揭晓为何非他不可

JYP娱乐 CCO 兼代表制作人朴轸永近日被任命为总统直属「大众文化交流委员会」共同委员长，层级相当於部长级。 这一任命不仅显示政府对K-POP在全球影响力的重视，也让长期自称「艺人」的朴轸永展现出令人意外的公职身份。

韩媒分析该委员会涵盖音乐、电影、戏剧、演出等大众文化领域，而朴轸永作为K-POP企划公司的创办人和制作人，对K-POP的全球化经验及象徵意义，使其成为政府首选。 韩国影像传播研究院上月针对韩国人与外国人进行问卷调查，结果显示「韩流风格」被视为最能代表韩国文化的关键字，凸显K-POP的国际影响力。

报导称近期 Netflix 动画电影《Kpop 猎魔女团》的全球热度，以及 BLACKPINK 成员 Rosé 在 2025 MTV 音乐录影带大奖获得「年度歌曲」等事件，都让K-POP在国际舞台上再度站稳地位。 在此背景下，由朴轸永担任大众文化交流委员会共同委员长，被视为顺理成章之举。



韩媒指出，其他三大K-POP企划公司创办人或掌门人均存在不同考量：HYBE 「首长」房时爀虽市场影响力大，但正面临司法调查; YG梁铉锡则曾涉及司法纠纷，且目前仍在缓刑期间; SM娱乐李秀满年事已高，且已不再掌管SM。 相对而言，朴轸永不仅仍活跃於音乐制作，也无司法风险，旗下艺人如Stray Kids、TWICE、ITZY、DAY6...等在国内外都维持高人气，使其象徵性与代表性兼具。



据韩媒报导，总统秘书室官员康勋植（音译）表示：「朴轸永代表了韩国的音乐与K-POP全球化努力，他的任命将促进全世界更多人享受我们的大众文化，也让我们接触更多外国文化。」

朴轸永本人亦通过IG表达心情，他写道：「承担政府工作对我们娱乐业界而言压力很大，我思考许久，但认为K-POP现在正面临特殊机会，必须好好把握。」他表示将整理现场工作者需求，推动实效性支持，并努力让后辈艺人获得更多机会。

韩媒认为朴轸永的任命既象徵K-POP的全球影响力，也反映政府希望透过专业经验促进大众文化交流的用意。

