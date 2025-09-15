【速報】HYBE龍頭震盪！房時爀就IPO詐欺交易嫌疑出面接受警方訊問，黑西裝、表情嚴肅

韓國娛樂龍頭HYBE「掌門人」房時爀於今日（15 日）上午10時（韓國當地時間）現身首爾警察廳金融犯罪調查隊，就涉嫌違反《資本市場法》（詐欺性不正當交易）一案，以被告身分接受調查。 這是他首度出面配合司法機關偵訊。

房時爀當天身著西裝，從車內走出後在媒體前簡短發言：「因我的事情讓大家擔心，深感抱歉。 我將誠實接受今天的警方調查。」隨即進入調查室。



該案件可追溯至2019年HYBE上市前夕。 房時爀被控隱瞞公司正進行IPO前置程序（如指定審計申請），卻對既有投資者聲稱「沒有上市計劃」，並引導他們將所持股份出售給由 HYBE 高層出資成立的私募基金（PEF）所設立的特殊目的公司（SPC）。 隨後HYBE於該時期推動IPO，房時爀更疑似透過安排，取得該基金轉讓收益的30%，不法得利金額高達1900億韓幣。



警方自去年底接獲情報後即展開調查，並於今年7月對位於首爾龍山區的 HYBE總部進行大規模搜索取證。 隨著房時爀正式出席偵訊，案件進一步引起產業與社會的高度關注。

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞