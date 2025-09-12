韩流实力派男团BTOB宣布来台加开「延长赛」！《3,2,1 GO! MELympic》安可场10/18台大体育馆与MELODY相见

继四月在台北举办的《3,2,1 GO! MELympic》大受好评后，韩国实力派男团BTOB宣布将於10月18日再度登上台北舞台，带来安可场《3,2,1 GO! MELympic ENCORE in Taipei》。这场演出以「延长赛」为概念，延续「MELympic」的热情氛围，象徵BTOB与MELODY（官方粉丝名）的热情仍持续延烧，要用更多惊喜与感动为2025年再添高光时刻。活动门票将於 9月20日下午1点於远大售票网站及全台7-11 ibon机台启售，粉丝们敬请把握机会抢票。

BTOB於今年四月在台北举办《3,2,1 GO! MELympic》，将运动会元素与音乐舞台巧妙融合，成员们化身运动竞赛选手、进行趣味游戏与观众零距离互动，现场气氛热烈，粉丝不仅展现无限支持，也在游戏互动中留下难忘回忆，这场演出结束后，社群平台上也涌现大量讨论，纷纷表示「表演好听好看，，游戏好玩又有趣，还想再看一次」、「希望BTOB快点再台湾」，而BTOB成员们也多次透过访谈表达对MELODY的思念与感谢。如今粉丝许愿成真，正式官宣安可场消息。



「延长赛」专属回馈 更多互动、更多合唱

BTOB以真挚歌声与幽默互动闻名，每一次见面都能让粉丝感受到满满能量。这次的《3,2,1 GO! MELympic ENCORE in Taipei》活动以「延长赛」的方式升级回归，预期将增加更多互动设计，让MELODY能参与其中，一起完成更多的专属回忆，BTOB将透过这次的「MELympic延长赛」再次造访台湾，与粉丝一起幸福地唱响属於彼此的旋律。这场安可场演出将於10月18日（六）下午4点30分，在台湾大学综合体育馆举行。9月20日（六）下午1点起，Ticket Plus远大售票网站与全台7-11 ibon机台同步开卖，呼吁粉丝们踊跃购票，与BTOB再度相聚，一起留下属於2025的幸福回忆，更多活动详情请向主办单位SHOWOFFICE查询。



【2025 BTOB FAN-CON [3,2,1 GO! MELympic] ENCORE in Taipei】

演出时间｜2025年10月18日（六）16:30

演出地点｜国立台湾大学综合体育馆（台北市大安区罗斯福路四段1号）

活动票价｜A区 NT$5,800 / B区 NT$4,800/ C区 NT$3,800/ 爱心席NT$2,900

起售时间｜2025/09/20 13:00

购票方式｜Ticket Plus远大售票网站及全台7-11 ibon机台

身障购买｜Ticket Plus远大售票网站EMAIL购票

购票网址｜https://ticketplus.com.tw/ 网页建置中





