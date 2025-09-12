韩国人气女团TWICE第六次世界巡演「THIS IS FOR」启航，香港站12/6启德主场馆震撼开唱

人气女团 TWICE 在今年7月展开第六次世界巡演 「THIS IS FOR」，是次巡演由7月19日至20日从韩国仁川开始，之后将陆续造访日本、亚洲、东南亚、大洋洲等地，预计带来精彩的现场表演与粉丝近距离互动。她们去年成功完成第五次世界巡演「READY TO BE」，当中遍及全球27个城市，总观众人数高达150万人次，创下破记录的佳绩。

自2015年出道以来，TWICE已成为全球最具影响力和知名度的K-pop艺人之一。以其朗朗上口的歌曲、引人入胜的表演和独特的魅力而闻名，拥有不少令人印象深刻的音乐作品，包括4张正规专辑和14张迷你专辑，以及多首数位单曲和个人演出。TWICE在韩国和日本的合计的专辑销售超过2000万张，并持续打破纪录，成为首个在北美体育场馆举办演唱会的K-pop女子组合；最近更创下历史成为首个在日本日产体育场演出的国外女子组合。



TWICE的全球影响力在众多里程碑中得以体现，包括上榜《BILLBOARD HOT 100》榜单、登上《BILLBOARD 200》榜单、获得RIAA金唱片认证，以及在《BILLBOARD女性音乐奖》中获得「Breakthrough Award」。

TWICE 在27个国家的51场演唱会中一共吸引超过150万名粉丝，并拥有24部平均超过1亿次观看的MV。她们亦透过参与美国主流电视节目，与全球艺人如Coldplay和Megan Thee Stallion合作，以成为持续推动全球 K-pop 的文化的人气团体，与粉丝 ONCE 建立紧密联系。

这次巡演的亮点之一，是全场馆360度全开放座位设计，彻底打破传统舞台与观众之间的界线。透过打造沉浸式演出体验。粉丝将能全方位感受到前所未有的震撼表演，为K-Pop演唱会定下新标准。



TWICE WORLD TOUR IN HONG KONG将於2025年 12 月 6 日（星期六）假启德主场馆举行， Trip.com为官方旅游赞助商 。 Trip.com 用户可率先於 2025 年 9 月 17 日（星期三）香港时间下午6时30分至晚上11时 59分在Trip.com手机app参与独家演唱会门票抢先订票活动。携程集团秉承「追求完美旅程，共建美好世界」的宗旨，已成为全球最知名的旅游集团之一。

Live Nation 会员可於 2025 年 9 月 18 日（星期四）中午 12 时 至晚上 11 时 59 分优先购票。如欲成为会员或查询有关资讯，请浏览 www.livenation.hk 登记成为会员以参与优先购票。门票将於 2025 年 9 月 19 日（星期五）中午 12 时起经 www.cityline.com 网站公开发售。

请密切留意 livenation.hk 官网或於Instagram及Facebook关注 @livenationhk 以获取门票开售的最新消息。



【TWICE WORLD TOUR IN HONG KONG】

票务详情

日期: 2025年12月6日 (星期六)

演出时间: 晚上6时

地点: 启德主场馆

门票：HKD 2,499 (VIP) / 1,799 (企位)

HKD 1,799 / 1,499 / 1,099 / 899 / 799 (坐位)

•⁠ ⁠企位区域: 只适合12岁或以上及身高不少於140厘米之人士。

•⁠ ⁠座位区域: 只适合3岁或以上人士。

VIP PACKAGE - HKD 2,499

▹ 参与演前 Soundcheck 活动

▹ VIP纪念卡牌及挂绳

▹ 明信片一套

▹ VIP专属周边商品排队区*

*如设有周边商品售卖处

Trip.com 抢先订票 ｜Trip.com

2025年9月17日（星期三）下午6时30分至晚上11时59分

Live Nation 会员优先购票 | Cityline

2025年9月18日（星期四）中午12时至晚上11时59分

公开发售 | Cityline

2025年9月19日（星期五）中午12时起

