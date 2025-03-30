UP10TION坤結婚團聚成員！李鎮赫當MC，碧土、高潔伴舞，歡喜、善燏、曉悟伴唱祝歌♥

男團UP10TION成員坤（盧秀一）21日公開手寫信宣布結婚，昨29日便步入禮堂，隊友高潔、碧土、善燏、歡喜（李歡喜）、曉悟（李東烈）都來了，已退團的鎮赫（李鎮赫）也到場！

坤20日先在UP10TION官咖上傳手寫信向粉絲HONEY10宣布結婚消息，隔日也在個人IG公開消息。他表示自己從2015年出道以來已過10年，和HONEY10累積了許多回憶，才成為現在31歲的盧秀一（按：31是韓式計算年齡，實歲29）。

他表示自己很苦惱該如何對HONEY10開口，但為了想對支持且喜愛自己的HONEY10表達感謝，還是鼓起勇氣傳達，表示會盡力走好自己的路、過好生活，「努力讓支持我的人看到我無愧於自己盧秀一的模樣」。他還提醒HONEY10換季時節要保重身體，希望HONEY10都能幸福。除了HONEY10，貼文可見善燏、李鎮赫、BLK泰彬、FZVE 1赫鎮、4MEN Haeun留言祝福。



29日坤便和新娘步入禮堂，從友人上傳的影片（大家快把握時間看友人限動）可見他搞笑舉著「盧秀一即將售罄」的牌子入場，結合了他去年轉換的購物節目主持人身分。他也不忘自己曾是愛豆歌手，祝歌表演親自上陣！隊友碧土、高潔陪他跳了PSY〈NAPAL BAJI〉，歡喜、善燏、曉悟陪他唱曹政奭《機智醫生生活》OST〈Aloha〉，而據李鎮赫自己IG透露當了主持人！坤可說是把能當場的隊友們都好好利用了XD。



UP10TION最後一次團體活動已是2022年，隔年歷經部分成員合約到期不續約，雖坤、高潔、碧土、善燏、奎真、歡喜與曉悟七人UP10TION不解散，但已開始各奔西東，而李鎮赫是在2019年參賽《PRODUCE X 101》後便專注個人活動。UP10TION最早2015年出道是十人團，雖然沒有聚齊全成員，但見到久違的李鎮赫已讓不少HONEY10備感欣慰。



草莓@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞