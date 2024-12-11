金宇硕才认爱同剧演员姜娜言，突被爆与April李玹珠、金世正亲密合照

UP10TION、《PRODUCE X 101》X1出身的歌手兼演员金宇硕（又译：金佑锡）目前入伍服役中，服役前才被爆出和同档剧《0课时是Inssa Time》对手演员姜娜言假戏真做，昨晚（10日）突然又被流出和April前成员李玹珠及金世正过往亲密合照。

X一名网友「수파두파」（@SUPADUPAMY）突然发布金宇硕与李玹珠的亲密合照写「晕，金宇硕和April的李玹珠交往过啊」，照片里可见两人相当亲昵坐在床上边刷牙边自拍。该文破万转发，转发留言有人说「看来你喜欢可爱类型」、「很相配……」、「这太过分了，明知道金宇硕正和另个女生交往，为什么还发这个……」、「金宇硕在军队睡得很香，早上起来会很震惊颗颗颗」，也有人认为照片是合成的，尤其第二张有只明显P上去的手，不过也有人说那只手是当时流行的某个滤镜。



헐 김우석이랑 에이프릴 이현주 사겼구나 pic.twitter.com/7qzv8oS7XV — 수파두파 (@SUPADUPAMY) December 10, 2024

意外的是满多网友往金宇硕的性向讨论去，「Gay和Lesbian要怎么交往？？？」、「果然同性恋是错觉」、「竭尽全力隐瞒是同性恋」、「不是公开恋情了吗，怎么说是gay」、「为了不被发现性取向计画好的行动，我给高度评价」……等等。

金宇硕不仅和李玹珠的合照流出，和《PRODUCE 101》I.O.I、gugudan出身且曾演《社内相亲》等热门韩剧的金世正，亲昵合照也被同个网友公开说：「96s gugudan金世正……」暗指同龄的两人过去也交往过，转发留言包括「到底和多少人交往啊颗颗」、「金宇硕和至亲吵架了？这种程度好像是熟人太生气才能公会的照片」、「宇硕快点和朋友和好吧，不管怎样好像很生气」、「C8金宇硕除了我都交往了」。



不过更多网友反弹了，不仅说照片是合成的，也说两人就是「姐妹」，留言如「不是……不是真的异性，而是同性朋友友情照的感觉，刷牙的照片也是……」、「不是，那应该就是很要好的朋友吧c8颗颗颗颗颗，我也和异性朋友那样拍照，疯子」、「看起来是姐妹自拍」、「不要发疯了，疯子啊，金宇硕只有曹承衍（金宇硕X1队友），什么都不知道就不要那么嚣张了……」、「应该是姐妹」。

另外，事情传到论坛Pann，有人指出爆料的网友「수파두파」散布的东西不可信，因为他曾乌龙爆出fromis_9卢知宣和一名男子交往，结果男子是卢知宣亲哥哥。

▼「수파두파」曾发布卢知宣哥哥的澄清内容并道歉未查证清楚



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