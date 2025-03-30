UP10TION坤结婚团聚成员！李镇赫当MC，碧土、高洁伴舞，欢喜、善燏、晓悟伴唱祝歌♥

男团UP10TION成员坤（卢秀一）21日公开手写信宣布结婚，昨29日便步入礼堂，队友高洁、碧土、善燏、欢喜（李欢喜）、晓悟（李东烈）都来了，已退团的镇赫（李镇赫）也到场！

坤20日先在UP10TION官咖上传手写信向粉丝HONEY10宣布结婚消息，隔日也在个人IG公开消息。他表示自己从2015年出道以来已过10年，和HONEY10累积了许多回忆，才成为现在31岁的卢秀一（按：31是韩式计算年龄，实岁29）。

他表示自己很苦恼该如何对HONEY10开口，但为了想对支持且喜爱自己的HONEY10表达感谢，还是鼓起勇气传达，表示会尽力走好自己的路、过好生活，「努力让支持我的人看到我无愧於自己卢秀一的模样」。他还提醒HONEY10换季时节要保重身体，希望HONEY10都能幸福。除了HONEY10，贴文可见善燏、李镇赫、BLK泰彬、FZVE 1赫镇、4MEN Haeun留言祝福。



29日坤便和新娘步入礼堂，从友人上传的影片（大家快把握时间看友人限动）可见他搞笑举著「卢秀一即将售罄」的牌子入场，结合了他去年转换的购物节目主持人身分。他也不忘自己曾是爱豆歌手，祝歌表演亲自上阵！队友碧土、高洁陪他跳了PSY〈NAPAL BAJI〉，欢喜、善燏、晓悟陪他唱曹政奭《机智医生生活》OST〈Aloha〉，而据李镇赫自己IG透露当了主持人！坤可说是把能当场的队友们都好好利用了XD。



UP10TION最后一次团体活动已是2022年，隔年历经部分成员合约到期不续约，虽坤、高洁、碧土、善燏、奎真、欢喜与晓悟七人UP10TION不解散，但已开始各奔西东，而李镇赫是在2019年参赛《PRODUCE X 101》后便专注个人活动。UP10TION最早2015年出道是十人团，虽然没有聚齐全成员，但见到久违的李镇赫已让不少HONEY10备感欣慰。



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