全新韩剧《亲爱的X》终於定档11月首播！金裕贞令人毛骨悚然的眼神，不寒而栗的震撼感来袭～

人气演员金裕贞的破格变身！！这样的「国民妹妹」真的太吓人啦～～～。

TVING 全新原创剧集《亲爱的X》是一部犯罪爱情惊悚剧，讲述想要逃离地狱、爬上最高之处的假面女子白雅珍（金裕贞 饰），与被残酷践踏的X们之间的故事，与金永大、金度勋、李烈音等人合作。



官方也公开了首张宣传海报。白色纸张上写著《亲爱的X》的英文标题，鲜红色的「Dear X」字样格外吸睛。



海报中首次曝光了金裕贞的身影。撕裂的缝隙间，一双冷冽的眼神格外醒目。她隐藏了自己的本性，却窥探著他人的内心世界。而金裕贞这样的眼神也让人惊呼不可思议，第一眼看会无法将这个眼神的主人，联想到是金裕贞。



金裕贞饰演的雅珍，是一个克服童年伤痛，登上最高却危险之地的顶级演员，患有反社会型人格障碍症，美丽外表下隐藏著残忍本性。此次致命的演技变身也令大众非常期待。





该剧由李应福导演与朴昭睍导演共同执导。李应福导演曾打造过《Sweet Home》《孤单又灿烂的神－鬼怪》《太阳的后裔》等多部热门韩剧作品。编剧崔子元曾在KBS单幕剧剧本徵集里获得最优秀奖，曾创作过网剧与网漫的编剧潘志澐也参与了剧本工作。

此外，《亲爱的X》更受邀参加第30届釜山国际电影节「On Screen」单元，并预计在11月6日於TVING上线。

Mico@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻