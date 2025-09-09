全新韓劇《親愛的X》終於定檔11月首播！金裕貞令人毛骨悚然的眼神，不寒而慄的震撼感來襲～

人氣演員金裕貞的破格變身！！這樣的「國民妹妹」真的太嚇人啦～～～。

TVING 全新原創劇集《親愛的X》是一部犯罪愛情驚悚劇，講述想要逃離地獄、爬上最高之處的假面女子白雅珍（金裕貞 飾），與被殘酷踐踏的X們之間的故事，與金永大、金度勳、李烈音等人合作。



官方也公開了首張宣傳海報。白色紙張上寫著《親愛的X》的英文標題，鮮紅色的「Dear X」字樣格外吸睛。



海報中首次曝光了金裕貞的身影。撕裂的縫隙間，一雙冷冽的眼神格外醒目。她隱藏了自己的本性，卻窺探著他人的內心世界。而金裕貞這樣的眼神也讓人驚呼不可思議，第一眼看會無法將這個眼神的主人，聯想到是金裕貞。



金裕貞飾演的雅珍，是一個克服童年傷痛，登上最高卻危險之地的頂級演員，患有反社會型人格障礙症，美麗外表下隱藏著殘忍本性。此次致命的演技變身也令大眾非常期待。





該劇由李應福導演與朴昭睍導演共同執導。李應福導演曾打造過《Sweet Home》《孤單又燦爛的神－鬼怪》《太陽的後裔》等多部熱門韓劇作品。編劇崔子元曾在KBS單幕劇劇本徵集裡獲得最優秀獎，曾創作過網劇與網漫的編劇潘志澐也參與了劇本工作。

此外，《親愛的X》更受邀參加第30屆釜山國際電影節「On Screen」單元，並預計在11月6日於TVING上線。

