「原来是小姨子！」权律低调完婚，新娘竟是黄胜妍的亲妹妹，神似大陆女神刘亦菲

实力派演员权律在今年5月悄悄升格人夫，令广大网友十分好奇「权律的老婆是谁？」直到最近才被爆出他的新婚妻子正是演员黄胜言的亲妹妹——黄智美。 这个「意想不到的姻缘」让不少粉丝直呼惊喜。

早在9年前，黄胜言就曾在综艺《Follow Me 7》中带著妹妹黄智美一起拍摄画报，两人同框的画面当时就被工作人员大赞「根本复制贴上」、「妹妹有点像刘亦菲」。 如今这位「隐藏美貌妹妹」成了权律的新娘，消息一出立刻引发热议。

权律於5月24日在首尔一间教堂举办婚礼，现场只有家人和极少数亲友出席，整场仪式相当低调。 当时所属社也曾对外表示：「权律遇见了一位想共度一生的珍贵伴侣，5月24日举行了婚礼。 由於新娘不是演艺圈人士，因此婚礼以非公开形式进行。」

权律和黄胜言早在 2015 年透过 tvN 热门剧《一起吃饭吧 2》合作，当时还是同剧演员的两人，没想到多年后竟然真的成了「一家人」，缘分相当奇妙。

权律 2007 年以电视剧《奔跑吧，鲱鱼》出道，之后出演了《拜托小姐》、《我的女儿瑞英》、《Voice 2》、《连结》、《陪玩的女人》等作品，逐步站稳主角位置; 在电影方面，他也凭《鸣梁：怒海交锋》、《朴烈》、《无间对决》等展现扎实演技。 近期，他还在综艺《隐藏美食路-徒步美食团》中亮相，亲民魅力受到观众喜爱。

这次婚讯公开后，粉丝纷纷送上祝福：「恭喜权律收获爱情！」、「黄胜言原来成了小姨子，好神奇的缘分」。

