《出差十五夜》JYP特辑要来了！从TWICE到Stray Kids豪华卡司引爆期待

今日有媒体称《出差十五夜》即将与JYP娱乐旗下艺人一起拍摄特辑节目，很快，节目相关人士证实了这一消息！

由罗暎锡PD主持、申孝贞PD执导的综艺节目《出张十五夜》将推出JYP娱乐特辑。 据9日制作方透露，本次录制将由JYP娱乐旗下艺人参与，消息一出立刻引发高度关注。

JYP娱乐旗下艺人阵容庞大，包括创办人兼制作人朴轸永，2PM队长Jun.K及队友张佑荣、Nichkhun，DAY6（晟镇、Young K、元弼、度云），TWICE（志效、娜琏、定延、Momo、Sana、Mina、多贤、彩瑛、子瑜），Stray Kids（方灿、Lee Know、彰彬、铉辰、HAN、Felix、升玟、I.N），Xdinary Heroes（Gun-il、Jungsu 、Gaon、O.de、Jun Han、Jooyeon），NMIXX（Haewon、Lily、Sullyoon、Bae、Jiwoo、 Kyujin），以及新生代男团Kickflip（启训、亚丸、东花、主汪、旻帝、佳树、东玹）等。











《出差十五夜》以「世界首创综艺外送服务」为概念，只要需要游戏，不论任何地点都能出动。 过去曾与HYBE、Starship娱乐、SM娱乐等大型企划公司合作，推出多个专属特辑，均掀起热烈话题。 此次与JYP的合作，同样被期待能引起热烈反响。

Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻