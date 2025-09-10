金裕贞新剧《亲爱的X》海报被抓包神似苏有朋电影！剧组认了急道歉：马上停用！

「国民妹妹」金裕贞主演的新剧《亲爱的X》还没开播就先掀起争议！

日前剧组推出首轮宣传海报，却被眼尖网友发现设计手法与2017年上映的中国电影、苏有朋执导的《嫌疑人X的献身》海报极度雷同，立刻引来「抄袭疑云」。 对此，剧组也紧急出面承认并公开致歉。

《亲爱的X》制作单位9日透过韩媒表示：「我们事后才发现，启动海报与特定参考资料过於相似，已经立刻停止使用，未来也不会再采用。」同时也向观众鞠躬道歉：「由於未能严格把关，造成大家困扰，我们深感抱歉，之后会加强检视流程，避免同样状况重演。」



惹出争议的海报以纯白底色为主，正中央切割、撕裂出「X」的字样，并以鲜红字体写上英文片名「Dear X」，仅露出一只眼睛，看似简约。 再看《嫌疑人X的献身》，除了纸张撕裂程度、眼睛裸露的范围之外，设计风格高度相似。由於《亲爱的X》并非翻拍作品，因此民众们认为这已超出致敬范围，而是抄袭，使得讨论度再度升高。



《亲爱的X》剧情描述顶级女演员白雅珍（金裕贞 饰），在华丽外表下隐藏残酷本性，为了往上爬不惜践踏他人，宛如堕落天使般的故事。 金永大则饰演为了守护她而甘愿身陷地狱的尹俊瑞，两人交织出一段黑暗又绝望的爱情。 该剧已确定将於11月6日正式上线。

