IU突袭上架《Bye, Summer》！零宣传惊喜发歌「这就是宠粉！」

「国民歌手」IU在炎炎夏季结束之际，带来了一份惊喜礼物！

10日清晨，IU无预警上架全新单曲《Bye, Summer》，完全没有任何事前预告或宣传，让粉丝一早就惊呼「被偶像宠到了！」这是一首抒情摇滚乐，融合细腻的歌声与清爽的乐队编曲，听起来就像夏末徐徐吹来的凉风，格外疗愈。同时公开的的歌词版MV则透过少男少女在夏日累积回忆，最后在季节终点告别的故事，带出满满青春感。



其实这首歌早在IU去年举办首度世界巡回演唱会《HEREH》时就已经曝光。当时她在9月首尔安可场惊喜自弹自唱，并介绍这首歌是「想献给和自己一起度过炎热夏天的粉丝们」的作品。演出当天还发生巧合小插曲：歌曲开始时下著雨，唱到尾声时雨停了，宛如一场精心设计的浪漫舞台，让现场观众难忘不已。演唱会上的《Bye, Summer》片段后来登上YouTube热搜，不少粉丝敲碗希望能正式发行，如今终於实现愿望。



IU近期也行程满档，不仅在舞台上持续活动，13、14日还将在首尔奥林匹克公园KSPO DOME举办粉丝见面会「Bye, Summer」。另外，她也同时投入MBC新戏《21世纪大君夫人》的拍摄，横跨歌坛与戏剧圈，展现「全能女神」的魅力。

