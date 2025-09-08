润娥透露《暴君的厨师》结局：「一定会流泪！」网友已准备哭了！

《刘QUIZ ON THE BLOCK》今日公开了润娥担任嘉宾的预告片，节目中还询问她在与燕熙君李献的后续发展，润娥的回答意味深长，引人好奇！

预告片里，润娥表示最近每天睁开眼第一件事就是查看收视率，还透露很多人不直接叫她名字，而是称她为「延志永」，还分享了剧外发生的一件既搞笑又让人心酸的小事，让人十分好奇。



刘在锡提到，润娥为了演好这部戏，特地学了3个月的烹饪课程。 润娥说：「关於料理的表演，我努力尝试自己完成95%的份量。 后来慢慢习惯了，在片场感觉自己就像真正的厨师一样。」戏中有一幕是延志永挤辣椒酱，润娥认为，真正的厨师或许会将酱料分成一点一点，原来这个富有美感的镜头是来自润娥的创意发想~



节目组也对《暴君的厨师》接下来的剧情十分好奇，尤其是延志永和燕熙君的关系如何发展！润娥含蓄地说：「好像不能透露耶... 大家看到最后就知道了！」节目组继续追问「会流泪吗？」润娥给出肯定的回答：「我觉得一定会！至於为什么流泪，有很多种可能。真的不知道该透露到什么程度耶...」

网友纷纷表示：「不管延志永为何流泪，我已经准备好哭了！」、「超级期待」、「太好奇了，真希望永远不要剧终」、「拜托，一定要是幸福的眼泪！」



此外，润娥作客的这期《刘QUIZ ON THE BLOCK》将於本周三（10日）晚播出，期待她分享更多关於自己和剧集的故事~

